【沙中線】東鐵過海段通車或再延期政府正評估　新信號系統解決方案或成通車關鍵

▲ （經濟日報資料圖片）

沙中線工程經歷多次延誤，而參考政府最新提交立法會文件的字眼，透露東鐵線過海段通車日期或再延誤。

在過去的立法會文件中，政府就沙中線「紅磡至金鐘段」的通車日期有以下說法，

港鐵公司估計「紅磡至金鐘段」需延至 2022 年第一季才能開通。

而據政府最新提交進度報告文件中，則一改過往說法，轉為表示，

至於沙中線「紅磡至金鐘段」能否維持2022年第一 季的目標通車日期， 東鐵線新信號系統解決方案的進展及追回進度措施的成效至為關鍵。 路政署和港鐵公司現正就東鐵線暫緩新信號系統事件對「紅磡至金鐘段」通車日期的影響作出評估。

有關說法的改變，或預示沙中線再有延誤可能。

港鐵東鐵線新信號系統和新9卡列車，原訂於9月12日投入運作，惟港鐵在9月11日公布，由於信號系統當中行車路線設定和相關管控設施出現不理想情況，有需要暫緩以作改善，新訊號系統至今未能投入服務。有關背景資料詳情請看：【下一頁】

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記者：陳梓蔚