【保暖大法】寒冬下媽媽包實BB恐出汗疹　兒科醫生教3階段幼兒穿搭保暖攻略

▲ 在寒冷天氣下，媽媽為0至6歲嬰幼兒穿衣服都要有技巧。

天氣持續寒冷，媽媽們都怕孩子冷病，紛紛為孩子增添厚衣，但小心穿太多會適得其反。台灣兒科醫生巫漢盟在facebook專頁發文提醒家長，小朋友穿太多或會悶熱不適，甚至出汗疹，巫醫生整理了嬰幼兒3階段的穿搭參考，並教家長如何檢查孩子穿衣是否足夠。

台灣兒科醫生巫漢盟在facebook專頁分享了0至6歲的嬰幼兒「寒冬穿搭法」，3階段分為0至1歲、1至3歲及4至6歲，因孩子在不同年齡的耐熱耐冷程度不同，加上活動能力愈來愈高，故穿搭需按孩子年齡調整。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

0至1歲 怕冷又怕熱

巫醫生表示，由於嬰幼兒調節室內室外溫度的能力較差，對冷熱認知較明顯，因此要特別注意穿衣量。當中「0至1歲嬰兒」怕冷又怕熱，在家可內穿棉質透氣連身衣或內衣，下身再穿一條長褲。至於外出時，可內穿長袖連身衣或內衣，外面再穿一件連身衣，再加外套、襪子及小帽子。

1至3歲 精力旺盛易流汗

至於「1至3歲幼兒」因活動力旺盛，且容易流汗，故內衣要注重透氣度和方便性，居家可穿上下截衣服，適時加對襪保暖。外出時，內衣要透氣棉質，外添一件內有抓毛或厚上衣，最外層穿羽絨或厚外套。褲子則建議穿內有抓毛的長褲，或長褲加打底褲，視情況再加頸巾。

4至6歲 宜多層穿搭方便活動

巫醫生指「4至6歲兒童」相對活動能力更高，應一層層穿搭。居家除了穿純棉內衣，外層穿多件長袖衣服，必要時加件背心。出外則應穿內衣、內有抓毛的長袖、背心和外套；褲子則建議厚長褲或有抓毛長褲，方便活動。

由於每個小朋友的體質有異，以上只作參考，巫醫生指出最簡單的方式就是大人穿幾件，孩子就穿幾件。家長要確認孩子是否穿著合適，可以摸摸孩子的頸背，感覺溫暖就表示剛好。若摸起來很熱甚至流汗，則表示穿太多；若摸起來很涼，則是穿太少，需要添加衣物了。

同場加映：驅寒保暖茶飲推介









同場加映：香港天氣持續寒冷，教你「9:1法則」揀保暖羽絨！即睇【下一頁】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲