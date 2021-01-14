【誤吞硬幣】收藏家送罕見硬幣給幼子 驚見對方誤吞急送院

▲ 澳洲一名收藏家送了一枚罕見硬幣給年幼兒子，卻驚見對方誤吞硬幣。

送贈細小物品予年幼孩子要特別小心，日前澳洲悉尼一名硬幣收藏家在Facebook分享，指自己送了一枚罕見的1分澳洲硬幣給年幼的兒子，怎料兒子在把玩期間把它誤吞，嚇得爸爸立即將對方送院治理。

▲ 硬幣落入胃中。（來源：Scott Powers Facebook）

兒子誤吞硬幣

這名爸爸叫Scott Powers，他看見兒子誤吞硬幣後，立即將對方送往醫院。由X光片可見，硬幣落在兒子的胃中。Scott指，兒子沒有受到任何不良影響，幸運地能在24小時內將硬幣排出體外。從他上傳的照片可見，硬幣遭胃酸嚴重腐蝕。

看到兒子沒事，Scott鬆了一口氣，不忘和網民說笑：「對於那些想尋找新的清洗硬幣方法的人，我不建議用自己的胃酸來清洗硬幣。」事實上，4歲以下的兒童一旦吞下細小物體都非常危險，可能會造成窒息等危及生命，應立即送院求助。

▲ 硬幣遭胃酸腐蝕。（來源：Scott Powers Facebook）

6大高危物品

台灣兒科專科醫生歐淑娟過往曾於在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師 」發帖文，列出6樣小朋友容易誤吞的物品，提醒家長留意，最好家中的小東西不要放在幼童身高可及的範圍內。

1. 餐桌上的桌巾︰餐巾被孩子好奇無意識往下一拉，把桌上的熱湯拉下打翻在身上造成大面積燙傷。

2. 放在浴室地板上清潔劑︰清潔劑可能被孩子打開來往口中倒，造成口腔黏膜受損之外，食道腐蝕穿孔。

3. 巴克球︰巴克球是一些附有磁性的小鋼球，可以變出不同的形狀，是近年流行的益智玩具，孩子玩到塞進嘴裡吃下肚造成十二指腸穿孔。

4. 感冒糖漿︰藥水甜甜的好好喝，孩子可能會自行打開雪櫃偷飲。

5. 彈珠、積木、玩具小汽車零件︰有小朋友將它們塞入鼻孔裡、耳朵中，孩子因為疼痛害怕、哇哇大哭才被大人發現送醫。

6. 堅果︰堅果好吃富營養，孩子邊吃邊玩不小心嗆入氣管，沒人注意到。曾有小朋友直到3個月後咳嗽不癒，才在住院時的電腦斷層掃描中檢查出來，為了取出罪魁禍首，孩子必須接受全身麻醉入手術室用內視鏡取出異物。

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責任編輯︰王明芳