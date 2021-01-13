【家不成家】懷孕坐月飽受野蠻奶奶折磨　新手媽再揭丈夫出軌︰有否當我是家人

▲ 有港媽在懷孕及坐月時受盡野蠻奶奶折磨，更心痛是發現丈夫出軌。

婚姻不止是2人的事，伴侶的家人亦牽涉其中。有名港媽家有野蠻奶奶，在懷孕及坐月時飽受煎熬，奶奶的言行影響她的身心，包括在孕期裝修、迫坐月飲藥等，丈夫像成為磨心。人妻更心痛是產後4個月發現初戀丈夫出軌，家不成家。

婆媳同住出現爭拗

有名港媽向facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，千字文詳細講述婚姻家庭狀況，指現時是即將分居滿兩年離婚的媽媽，明言離婚不是自己想選擇，而是丈夫不再願意接受這個家。

丈夫是她的初戀，拍拖6年後結婚2年，曾經覺得自己是幸運幸福的女人。她有感關係變化是由她懷孕開始，丈夫在家中地位低微，只因金錢有限，只好在媽媽家居住。婆媳同住出現爭拗，奶奶不尊重大肚新抱。

我外家都有啲迷信，同我先生講懷孕後，唔好喺屋企搞裝修等，但6299（老爺奶奶）喺我返外家2日就喺屋企整廚房。

不幸地，港媽當時一星期後入院，兩星期後做結構發現胎兒耳仔有問題，第一次做媽媽的她擔心得「爆喊」不開心。她著丈夫待生B後再裝修，之後被奶奶指責迷信。

懷孕及坐月時飽受煎熬

孕婦陀B壓力大，當時照超聲波更發現胎兒臍帶纏頸三圈，由於週數未足，要兩個星期後才能開刀，等待期間很大折磨，而奶奶迷信著新抱擇時辰開刀等，令她壓力俱增。

後來坐月，奶奶迫她飲魚湯，令餵母乳的港媽出現「石頭胸」痛到喊。此外，兒子出世時因臍帶纏頸，有些窒息導致面部發黑，奶奶迫新抱飲中藥過奶予B仔，聲稱要清走毒素。她飲了一劑中藥又屙又暈，跟奶奶提出不飲而引起家嘈屋閉。

因為奶奶，我坐月成個月就同先生嘈足成個月……喺BB四個月嗰陣，俾我發現老公出軌，嗰一刻個心好痛好辛苦，唔知點算好！

丈夫出軌 老爺奶奶火上加油

丈夫的小三是他婚前鍾情過的女生，他表示現已沒有跟她一起，但也不會再與妻子一起。港媽呻8年感情如此容易分開，老爺奶奶更說夫妻經常嘈交或不適合在一起。

究竟我係咪佢哋屋企人，定佢哋根本冇當我係人……我應該點做？唔想小朋友喺單親家庭長大，想重新開始……係咪有啲傻？

網民鼓勵港媽放手善待自己

該港媽投稿想問網民的意見，希望大家告知她應如何做，部分網民意見如下︰

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文章獲《我的極品四大長老》授權報道。

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責任編輯︰王明芳