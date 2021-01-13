【太平紋身店】黃德斌對新劇收視有信心 間接認與Anson Lo+Edan拍港版《大叔的愛》 娛樂 17:13 2021/01/13 分享： 熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ （左起） 姜濤、黃德斌、楊樂文出席《太平紋身店》記招。 今日（1月3日）有傳ViuTV購下日劇《大叔的愛》版權，將由黃德斌聯同MIRROR成員Anson Lo、Edan合演。今日（1月13日），黃德斌出席ViuTV新劇《太平紋身店》的記者會時，被問及是否將主演港版《大叔的愛》一事，他表示由ViuTV公布詳情，但承認有洽談拍攝。 黃德斌雖然稱一切尚未有定案，但就露口風或在月底開工，同時透露近日忙於操肌，希望以最佳狀態在見觀眾。 至於下周一推出的《太平紋身店》，故此花了半年時間才拍員，他表示該劇很有情懷及新鮮感，對收視有信心。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【叱咤樂壇頒獎禮】MIRROR＋姜濤背後的造星者 花姐曾一事離大台憑實力終獲肯定 12:47 2021/01/03 【叱咤樂壇頒獎禮】MIRROR＋姜濤背後的造星者 花姐曾一事離大台憑實力終獲肯定 【叱咤樂壇頒獎禮】21歲奪我最喜愛男歌手獎 姜濤坦言仍有不足：會用作品去保護粉絲 16:40 2021/01/02 【叱咤樂壇頒獎禮】21歲奪我最喜愛男歌手獎 姜濤坦言仍有不足：會用作品去保護粉絲 【姜B上契】富貴KOL雪姨與姜濤撐檯腳 收人氣偶像姜B為契細佬？ 14:03 2021/01/09 【姜B上契】富貴KOL雪姨與姜濤撐檯腳 收人氣偶像姜B為契細佬？ 黃德斌 姜濤 楊樂文 呂爵安 盧瀚霆 ViuTV 同性戀 電視劇