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【太平紋身店】黃德斌對新劇收視有信心　間接認與Anson Lo+Edan拍港版《大叔的愛》

娛樂 17:13 2021/01/13

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（左起） 姜濤、黃德斌、楊樂文出席《太平紋身店》記招。

今日（1月3日）有傳ViuTV購下日劇《大叔的愛》版權，將由黃德斌聯同MIRROR成員Anson Lo、Edan合演。今日（1月13日），黃德斌出席ViuTV新劇《太平紋身店》的記者會時，被問及是否將主演港版《大叔的愛》一事，他表示由ViuTV公布詳情，但承認有洽談拍攝。

黃德斌雖然稱一切尚未有定案，但就露口風或在月底開工，同時透露近日忙於操肌，希望以最佳狀態在見觀眾。

至於下周一推出的《太平紋身店》，故此花了半年時間才拍員，他表示該劇很有情懷及新鮮感，對收視有信心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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