【視后剖白】曾因上位過快演技被批不足　胡杏兒剖白選港姐入行原因

▲ 胡杏兒剖白當年參選港姐的原因。

藝人胡杏兒近年主力在內地發展，早前參與節目《演員請就位2》更奪冠而在內地知名度急升，工作不斷。不過，胡杏兒卻在2020年聖誕公布懷上第三胎，而第三胎更是邊拍節目邊養胎，事業家庭兩不誤，非常敬業。

胡杏兒最近在內地工作時亦接受節目《鲁豫有約有一日行》訪問，談及演員事業及愛情家庭的故事。

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▲ 胡杏兒早前在《演員請就位2》奪冠。（微博圖片）

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剖白入行原因

胡杏兒於1999年經選港姐奪季軍出道，卸任後即拍劇集，短短2年內已演出多部電視劇，令她在2002年憑《流金歲月》演弱智女孩丁善茵成為《萬千星輝賀台慶頒獎典禮》的首任「飛躍進步女藝員」得主。

她在節目中剖白當年參加港姐的原因，從不為名聲及不在乎外界看法，而是為了生存。她指小時候已不是受別人讚美漂亮的人，所以外貌對她來說並不太重要：「我從小便知道大學一年級時爸爸便要退休，所以就把握了機會，結果當選了也變了工作，可能因為知道要生存，所以蓋過了恐懼。」

之後胡杏兒受TVB重用，出任女主角，演出多套劇集。不過上位太快就令胡杏兒受到網民抨擊演技不好，而她就堅持繼續努力演：「沒演技說你浮誇，你就咬着牙關走。」後來，她也用實力服眾奪得視后。

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對老公一見鍾情

事業發展理想，胡杏兒的感情也受大眾關注，其中最為人熟悉的就是與黃宗澤的7年情，可惜二人最終仍是分手收場。不過，胡杏兒在3年後就遇上李乘德，她指當時對老公可謂一見鍾情，對方也用很努力追求，三天三夜不斷傳訊息。

二人很快便拍拖，3個月後李乘德便向胡杏兒求婚，而她也覺得與對方很合適，家庭及生育的觀念亦很配合，覺得是可以走下去的人，便答應了求婚。

▲ 胡杏兒曾奪視后。（網上圖片）

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家庭事業同兼顧

胡杏兒又指老公初時與她拍拖確實有一定的壓力，因為她的生活在鎂光燈下。二人第一次拍拖都只是到較偏僻的戲院看戲，不過她就覺得拍拖並非不見得光的事，所以選擇公開，至後來結婚也大方邀請傳媒採訪，老公亦非常配合。

婚後，胡杏兒指當時接拍《那年花開月正圓》時曾有猶豫，因為當時二人正打算生小朋友，後來她把想法告訴老公，老公也指拍劇機會難得全力支持她做想做的事，生小朋友計劃便延遲，非常尊重老婆的工作。

訪問節目中，李乘德更因每天固定時間找胡杏兒Facetime而入鏡，夫妻二人大晒恩愛，可見胡杏兒家庭事業成功，活得非常幸福。

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同場加映：黃智雯專訪