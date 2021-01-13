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入境處打擊外傭在其他商業地點工作　拘捕10人包括4名僱主

社會 18:00 2021/01/13

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（入境處提供）

入境處今日(13日)展開名為「劍漁」打擊黑工行動，針對外籍傭工及家庭傭工在其他商業地點工作的非法行為，行動中共拘捕6名非法勞工及4名僱主。

總入境事務主任(調查行動)張國熙表示,入境處在全港各區展開反非法勞工行動，共拘捕6名非法勞工，以及聘請他們的4名僱主。被捕6人包括1男5女(24至43歲)，當中4人是外籍家庭傭工，一名過期居留，一名持有「行街紙」人士。4名僱主分別2男2女(39至63歲)，全為本港居民。 

張指出，入境處人員今日搜查超過10個地點，包括茶餐廳、化妝品店、時裝店、貨倉和元朗一農莊，發現被捕6人在上述地點進行零售和清潔等工作。

張國熙表示入境處一直致力打擊非法勞工,包括外傭在香港從事非法勞工。他提醒僱主和外籍家庭傭工，根據標準僱傭合約，傭工需根據合約中的附錄「有關住宿和家務的安排」內容，為僱主料理家務，外傭不可受僱其他人士，僱主亦不可要求外傭從事其他職務，根據入境處條例，任何人違反施加給他們的逗留條件即屬違法，一經定罪，最高刑罰監禁2年和罰款5萬元。

入境處總入境事務主任張國熙。（曾秋文攝）

另外，根據入境條例第38條， 非法入境者和受制於遣送離境令和遞解離境令的人士，均不能夠接受有薪和無薪的工作、開辦和參與任何的業務，一經定罪，最高刑罰監禁3年和罰款5萬元。此外，僱主聘請不合法受僱人士最高刑罰監禁3年和罰款 35萬元。

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記者：曾秋文

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