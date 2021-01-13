【WhatsApp更新】Signal及ICQ下載增急增　WhatsApp再回應私隱專員質疑

▲ WhatsApp重申與Facebook均無法取得用戶間的私人訊息。(法新社圖片)

WhatsApp早前更新私隱政策，將帳戶內的電話號碼等資料與Facebook共享，引發用戶強烈不滿及反彈，同時令其他即時通訊軟件包括ICQ、Signal下載量急升。個人私隱專員今日(13日)亦指事件存在不少疑團，即看【下一頁】。WhatsApp再就事件「補鑊」，重申WhatsApp和Facebook均無法取得用戶間的私人訊息，亦不會記錄任何人與他人間的信息或通話。

WhatsApp指出，是次政策更新主要影響在WhatsApp上向商家傳遞訊息，對一般人來說為非強制的，而更新也進一步「將我們蒐集和使用資料的途徑變得更公開透明。」WhatsApp和Facebook均無權閱讀個人訊息或聽取通話；不能取得您分享的位置資訊；不會記錄下所有人傳訊或通話的目標使用者，又強調不會與Facebook分享聯絡人清單，「只會存取通訊錄中的電話號碼，藉此讓訊息傳送變得更快且更穩定」。

WhatsApp解釋，是次更新「想讓傳送訊息給商家變得更輕鬆和順暢」，例如網購、「代管服務」：提供商家使用Facebook安全代管服務選項，來管理與客戶的 WhatsApp通訊、回答問題，並自動發送如購買收據等有用資訊，「然而該服務都能取得通訊內容，且可能將該資訊用於內部行銷目的，其中可能包含在 Facebook刊登廣告」。

用戶可能會看到Facebook廣告內附上直接在WhatsApp向商家傳送訊息的按鈕，若手機有安裝 WhatsApp，將可以選擇向該商家傳送訊息，Facebook 可能會依據您與此類廣告的互動，來個人化您的 Facebook 廣告。

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責任編輯：蘇文軒