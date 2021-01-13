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【懷念Jasper】港大圖書館治療犬Jasper病逝　Jasper爸爸：校園人氣不失劉德華

社會 18:44 2021/01/13

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港大圖書館治療犬Jaspe周日（9日）病逝。（經濟日報資料圖片）

港大圖書館駐館治療犬Jasper因病去世，終年12歲，大學圖書館感謝Jasper一直以來給大學成員的支持，為大家帶來了愛和歡樂，詳情即看：【下一頁】。Jasper「爸爸」Gary坦言，對「愛子」離世感到傷心，形容Jaspe校園人氣不失天皇劉德華，與牠相處亦充滿很多開心回憶。

港大圖書館感謝Jasper一直以來給大學成員的支持，為大家帶來了愛和歡樂，詳情即看：【下一頁】

點擊圖片即睇Jasper在校園與學生的相處：

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於2009年領養英國古代牧羊犬Jasper﹑現為港大圖書館公共關係及發展經理（Public Relations and Development Manager）的Gary Chin表示，英國古代牧羊犬的壽命約10至12年，Jasper現年已12歲，年紀已屬老邁，而牠的左後腳早前曾斷腿，接受手術後康復較慢，行動出現不便，近日因染上肺炎（pneumonia）健康情況轉差，最終不敵病魔，於周日（9日）離世。

Gary憶述，首次與Jasper見面時，已覺得牠很可愛，向太太介紹Jasper時，牠更主動地撲向她。他形容，Jasper性格友善，亦喜歡及不介紹所他人撫摸牠，讚揚牠像一個乖孩子。

點擊圖片即睇Jasper生前的可愛模樣：

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Gary說，Jasper2017年加入港大，成為駐校治療犬，為學生減壓，帶給學生歡樂，笑言牠在校園的受歡迎程度不失藝人劉德華，跟牠相處多年，充滿了很多開心回憶，亦推出不少印上了Jasper相片的文具﹑紀念品等。

Gary指，下星期會為Jasper舉行葬禮，但儀式屬私人舉行，不會開放予公眾，而駐校治療犬計劃的段續安排，現階段未有詳情，有待與大學高討，有消息將適時公佈。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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