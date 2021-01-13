【英文介詞】「On the bus」還是「In the bus」？

▲ 「On the bus」還是「In the bus」？

英文中的介詞，即小時候上課經常會聽到的「Prepositions」。這個課題對不少人而言，簡直是一個惡夢，因為根本沒有方法記，只可以死記硬背。

一提到交通工具，最多人經常錯的地方就是判斷用「in」或「on」。你約了朋友吃飯，但不小心遲大到，朋友「奪命追魂call」問你在哪，如果你搭巴士，你可以說「I am on the bus」，但如果你真的很趕急，以的士飛奔，那就不可以用「on the taxi」，要用「in the taxi」。

到底為甚麼「taxi」用「in」而不是「on」呢？你可以這樣想，如果你搭的交通工具是比較細，要彎下腰才能上到，例如的士、私家車之類，就用「in」，因為你要彎下腰「入」去。反之如果交通工具的體積較大，例如港鐵、巴士等，因為你只是行「上」去，所以就用「on」。

以下為大家提供一些例子：

I am on the MTR. He is in a car. She is on the bus. They are on the plane. We are on the train.

除了搭車有學問，落車都一樣，不過跟上述情況差不多。

如果交通工具較細，英文會用「get out of」，例如「I am getting out of the taxi」，因為你要彎下腰才可以「出」到的士，所以用get 「out」 of。至於巴士、港鐵等大型交通工具，英文會用「get off」，因為你是「落」車，走出去便可以。

I am getting 「off」 the MTR He gets 「off」 the bus。

當然，凡事都有例外。如何才算是例外？即如果你成龍上身，飛身跳上的士，追前面的車，這個時候你就可以用「on the taxi」了。