【英文介詞】「On the bus」還是「In the bus」？

▲ 「On the bus」還是「In the bus」?

英文中的介詞,即小時候上課經常會聽到的「Prepositions」。這個課題對不少人而言,簡直是一個惡夢,因為根本沒有方法記,只可以死記硬背。

一提到交通工具,最多人經常錯的地方就是判斷用「in」或「on」。你約了朋友吃飯,但不小心遲大到,朋友「奪命追魂call」問你在哪,如果你搭巴士,你可以說「I am on the bus」,但如果你真的很趕急,以的士飛奔,那就不可以用「on the taxi」,要用「in the taxi」。

到底為甚麼「taxi」用「in」而不是「on」呢?你可以這樣想,如果你搭的交通工具是比較細,要彎下腰才能上到,例如的士、私家車之類,就用「in」,因為你要彎下腰「入」去。反之如果交通工具的體積較大,例如港鐵、巴士等,因為你只是行「上」去,所以就用「on」。

以下為大家提供一些例子:

I am on the MTR. He is in a car. She is on the bus. They are on the plane. We are on the train.

除了搭車有學問,落車都一樣,不過跟上述情況差不多。

如果交通工具較細,英文會用「get out of」,例如「I am getting out of the taxi」,因為你要彎下腰才可以「出」到的士,所以用get 「out」 of。至於巴士、港鐵等大型交通工具,英文會用「get off」,因為你是「落」車,走出去便可以。

I am getting 「off」 the MTR He gets 「off」 the bus。

當然,凡事都有例外。如何才算是例外?即如果你成龍上身,飛身跳上的士,追前面的車,這個時候你就可以用「on the taxi」了。