英文中的介詞即「Prepositions」通常只能死記硬背,但有時利用小技巧,也可以記得輕鬆點。當要表達有東西在樹上,究竟要用on the tree 還是in the tree,其實兩個用法都正確,只是用法不同。

on the tree

On the tree常用於修飾果實,樹葉,外在的物品或記號;此外還專門特指生長在樹上,如樹上結的果子、開的花等等。

There're some apples on the tree.

那棵樹上有幾個蘋果.