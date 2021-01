【英文介詞】go for / go to /go on的不同用法

英文單詞的go 有不同的配搭,例如go、go on、go for 及go to等,究竟這些用法有甚麼不同呢?

Go:

1.後面跟副詞(Adverb)

go home

2.當表達去進行某種活動 句型:go doing something

go swimming

go camping

go hiking

例句:Would you like to go camping next sunday ?

Go to 後面通常是地方

go to school

go to Japan

go to church

例句:We are going to Japan next week.

Go for 後面通常是活動

go for a swim

go for a picnic

go for a walk

例句: Let's go for a sail this afternoon .

Go on

當後面是旅程時,

go on a tour

go on holiday

go on a cruise

當表示「持續做某事」時,句型:go on+Ving