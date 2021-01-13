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【12港人案】17歲越籍男生完成隔離提訊　控方研加控串謀協助罪犯等罪

社會 18:50 2021/01/13

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12港人案中17歲越籍男生今被解往九龍城裁判法院再提訊。(經濟日報資料圖片)

12港人案中，其中17歲越南籍男學生早前被遺送返港，完成14天隔離後，今（13日）午被押解至九龍城法院再提訊，被告暫毋須答辯，以待控方索取法律意見，決定會否加控不依期歸押或串謀協助罪犯罪；被告須還押至2月26日候訊。

被告為17歲男學生，被控1項有意圖而企圖縱火及1項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年10月14日在旺角警署外企圖用火損壞旺角警署；及管有3個汽油彈。

被告今午被押解到庭提訊，控方申請案件押後，其間索取法律意見，以決定會否加控不依期歸押、或串謀協助罪犯罪；被告仍暫毋須答辯。控方反對被告保釋，被告沒有保釋申請。

裁判官應控方申請，押後案件至2月26日再訊，其間被告須還押，裁判官另充公被告的1萬元保釋金。

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記者：王仁昌
 

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