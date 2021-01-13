【睡眠安全】2年內意外重演累死一對子女　吸毒母與3周大B仔同床睡致窒息亡

▲ 美國一名吸毒媽媽與3周大的兒子同床睡，導致男嬰窒息死亡。

父母應避免與嬰幼兒同睡一床，稍一不留神可能會終身抱憾。美國一名吸毒媽媽與3周大的兒子同床睡，導致男嬰窒息死亡。原來這並非她首次出事，她曾與1個月大的女兒同床睡，最終亦令她窒息亡，意外在兩年內重演，連累了一對子女。

據英國《太陽報》報道，事發於2019年11月，來自美國賓夕法尼亞州的媽媽Rebecca Hallock當日與出生僅3周的兒子同床睡覺，她醒來後發現兒子沒有呼吸，其後證實他已死亡。Rebecca於去年7月被警方拘捕，需就2019年的事件面對罪行。

曾與1個月大女兒同床致死

法醫指出男嬰的死亡原因是，與父母同床睡覺而導致窒息。血液報告顯示，37歲Rebecca的血液含有甲基苯丙胺（俗稱冰毒）及四氫大麻酚（大麻的主要成分），警方推測她受毒品影響下，與兒子同床睡，最終出現悲劇。

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警方調查後證實，這不是她首次與孩子同床睡而出意外。Rebecca承認2017年發生過類似情況，當時她在小休時，與一個月大的女兒同床睡，醒來時卻發現女兒已窒息死去。

醫生︰嬰兒不宜與父母同睡一床

急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，嬰兒不宜與父母睡在同一張床，有機會被遮蓋口鼻，因而影響呼吸。同時嬰兒亦不宜於沒有設欄的床上睡覺，以免增加墮地受傷風險。

他指出，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時，提供6項嬰幼兒睡覺的注意事項。

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責任編輯︰王明芳