陳茂波：如疫苗廣泛接種　本地經濟下半年可望顯著復蘇

▲ 陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在今日的「中總論壇」上發表視像致辭，指經歷異常艱難一年後，形容2021年的開局是「挑戰仍在、曙光漸現」。估計上半年仍面對較大挑戰，下半年可望漸有改善，但復蘇的速度和力度取決於多個內外因素。

陳茂波在致辭中表示，新冠肺炎疫情肆虐至今，共超過9千萬人染病，近200萬人因而失去性命。而各國的封鎖及社交隔離措施，亦嚴重干擾全球經濟活動。他認為，如今年疫苗接種能夠普及，並發揮作用，環球經濟在下半年應有比較明顯的改善。但實際情況仍存在很多不確定因素，各地的復蘇步伐亦會不一。

陳茂波又總結去年本港經濟，估計本港經濟收縮的幅度將達到-6.1%，是有史以來最嚴重的衰退，計及前年的收縮，是連續兩年負增長，是本港有紀錄以來的首次。而本地第四波疫情，將令勞工市場面對進一步壓力。

外圍方面，他預料內地經濟料會強勁增長，是支持香港經濟的最強大後盾。不過，旅遊業還需要一段較長時間才能恢復。另外，中美之間的分歧亦會繼續影響環球的經濟和金融市場。

至於本港方面，陳茂波認為，盡快平定本地疫情是當務之急，指如疫苗能按預期逐步廣泛接種，疫情管控效果可望逐步提升，本地經濟的復蘇動力可望在下半年顯著增強，展望2021/22年度，政府會維持積極的財政政策，維持甚至加大投資方面政府開支，緩和經濟下行對企業和市民造成的壓力。

他強調，國家的發展將以改革創新為根本動力，加快形成雙循環新格局。香港要把握好大戰略中的定位和角色，呼籲港商在「內循環」上，加強推動產品內銷、拓展進口分銷業務，積極參與內需市場。至於「外循環」，香港應繼續提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，助力國家建設同時，發展更廣闊的空間。

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責任編輯：李淇