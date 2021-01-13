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【電話騙案】警方去年錄逾千個案較前年同期升近1倍　涉款5.63億元

社會 19:46 2021/01/13

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去年首11個月，警方錄得1,108宗電話騙案，較前年同期533宗上升約一倍。（資料圖片）

電話騙案個案錄升勢，保安局局長李家超今（13日）回覆立法會議員書面質詢稱，去年首11個月，警方錄得1,108宗電話騙案，較2019年同期533宗升約一倍。當中有1,072宗涉金錢損失，涉款共5.63億元，較2019年同期1.2億元升約4倍。警方稱，大部分電話騙案均涉及香港境外來電。

李家超稱，近年電騙犯案手法以「猜猜我是誰」及「假冒官員」為主。騙徒運用的藉口亦會緊貼時事，例如在疫情期間，警方曾接獲有關口罩買賣或檢疫案件的詐騙案件。
 
他稱警方一直採取全方位策略，包括情報交流和執法行動、跨機構合作、加強宣傳及教育，以多角度打擊詐騙案。為加強打擊詐騙案的力度及提高市民的防騙意識，警方商業罪案調查科於2017年成立協調中心，工作包括監察及分析騙案趨勢，以制訂及推行打擊策略；協調防騙宣傳工作；運作24小時熱線「防騙易18222」，提供適時協助；與銀行業界合作攔截騙款，減低受害人的損失；以及透過「國際止付機制」，幫助受害人攔截境外騙款。

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責任編輯：吳卓峰

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