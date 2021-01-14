【小兒夜啼】22月大孖仔易驚醒用$5中藥敷手腳　港媽讚奇效︰敷完一覺瞓天光

▲ 有港媽買5蚊「梔子桃仁」為安睡不寧的孖仔敷手腳一晚，竟能一覺瞓到大天光。

很多BB容易在晚上驚醒大哭，影響睡眠質素，有港媽試用了2種中藥偏方驚現奇效，只需5元就買到，煲煮後，為22個月大的兒子敷手腳一晚，能一覺瞓到大天光，令港媽感到非常神奇。不過，註冊中醫師馬琦傑提醒父母們，若BB皮膚有損傷、易過敏或濕疹則不宜使用。

育有22個月大孖仔「符符碌碌」的港媽「符碌媽」，近日在Facebook分享一道安睡中藥偏方「梔子桃仁」，由於兒子經常晚上驚醒，婆婆便提出試用中藥「梔子桃仁」敷手腳，只需買5元份量就夠敷一晚。

▲ 港媽「符碌媽」育有一對22個月大的孖仔。（受訪者提供相片）

每月敷一次 港媽︰需衡量孩子狀況

符碌媽介紹稱，將煮好的「梔子桃仁」敷在BB的手腳上，男生敷左手左腳，女生則敷右手右腳，有助吸取身體的「驚風」。她讚揚BB每次敷完都好有效，「可以一覺瞓天光，好神奇，有需要的媽媽可以一試！」

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符碌媽向TOPick表示，她的媽媽深信中醫和中藥，認識好多小偏方，是家中的「大長今」。由於敷「梔子桃仁」是個偏方，起初她也半信半疑，本著一試無妨的心態嘗試後，才驚覺這小偏方的奇效。她提醒媽媽們要衡量孩子的狀況，才決定應否使用，如BB皮膚易敏感，就不要嘗試了。

我們一個月用一次都無咩所謂，每次敷完BB真係瞓得好好，覺得太神奇，所以先同大家分享。

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中醫拆解「梔子桃仁」功效

TOPick就「梔子桃仁」的功效請教註冊中醫師馬琦傑（中醫爸B），馬醫師指出，符碌媽兒子的情況應屬於中醫的「夜啼」，常見病因有脾寒、心熱、受到驚嚇、脾胃不和為主。

馬醫師續指，梔子主要功效是瀉火除煩、清熱利濕、涼血解毒、消腫止痛；而桃仁主要功效是活血祛瘀、潤腸通便。因此若小朋友是因心經積熱所致的夜啼，「梔子桃仁」則可以瀉火除煩，祛瘀散結來治療。

6個月以上嬰幼兒才可敷治

馬醫師建議6個月以上、能自我表達為佳的嬰幼兒才適合敷「梔子桃仁」，但若皮膚有損傷、易過敏皮膚或濕疹則不宜使用。如果有不明病因，家長更不要自行家中亂試，應先帶小朋友求醫。

至於為何敷治後，手腳會出現黑藍色一撻，馬醫師相信是中藥藥汁的顏色粘附皮膚上，數天過後會自動消失，沒有大礙。而黑藍色的深淺度，與藥汁的濃度、敷貼的時間、敷貼的鬆緊有關。但他不認同港媽所指，敷手腳要「男左女右」，認為沒有根據。

另外，馬醫師認為家長可用以下3個方法幫助孩子安睡。以受到驚嚇所致的驚風為例︰第一，平時應避免讓小朋友受到夜啼；第二，父母要多陪伴並安撫小朋友；第三，睡眠前可以為孩子揉印堂、按百會和搓安眠。

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記者︰林綺玲