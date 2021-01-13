越南人組盜竊集團專攻連鎖服裝店　警方拘捕4人起出逾112件被偷衣服

▲ 警方拘捕2男2女越南籍人士。（黃傑偉攝）

警方於昨日(12日)展開代號「響星」的針對有組織盜竊集團行動，拘捕2男2女越南籍人士，年齡31至43歲，偵破18宗店舖盜竊案，起回約值18萬元的贓物及2.5萬元贓款。

警方指，留意到西九龍區在去年7月至今年1月初店舖盜竊有上升趨勢，尤以大型連鎖店。經過情報搜集分析後，鎖定一個活躍於西九龍、以越南人為骨幹的盜竊集團，刑事部探員於昨日(12日)早上在西九龍一商場外展開行動，發現3名目標人物手持大袋贓物離開商場，其後返回屯門一工業大廈單位內。在時機成熟下警方持法庭手令在單位內搜查，發現該4名目標人士，其中2男1女手持行街紙，及另外一名38歲女子則是非法入境者。

▲ 警方檢獲現金、錫紙等。(黃傑偉攝)

警方在單位內起出112件衣服，當中超過一半仍有防盜磁扣，檢獲一批盜竊工具，包括改裝加錫紙在內的大型紙袋、喬裝假髮等，又在4名被捕人身上撿獲2.5萬元現金贓款。警方相信賊人以4人一組分工，分別擔任把風、轉移店員視線讓同黨下手盜竊，之後將衣物盛入經改裝錫紙袋內，以干擾防盜裝置後離開，案件交由西九龍重案組5A隊接手調查。

西九龍重案組第5隊總督察莊翹偉指， 盜竊集團涉及全港18宗店舖盜竊，其中14中發生於西九龍區，共涉款18萬元，4名疑犯將被控以盜竊罪，案件將在西九龍裁判法院提堂。警方相信已成功瓦解該盜竊集團，惟暫時未知集團的銷贓途徑。

▲ 警方起出逾百件衣服贓物。(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉