【確診大廈】油尖旺區單日新增14個案成榜首　置富花園、港灣豪庭等中產屋苑上榜

▲ 薄扶林置富花園有單位被列入確診大廈。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診個案，全是本地個案，包括11宗涉及不明源頭感染，31宗與早前個案相關；另有約20多宗初步確診。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區個案最多，錄14宗個案，葵青區也有7宗個案；薄扶林置富花園、大角咀港灣豪庭等中產屋苑，也有單位上榜。

港島南區

薄扶林置富花園富興苑

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

東區

柴灣環翠邨貴翠樓

中西區

堅尼地城明珠閣

灣仔區

灣仔駱克道229-231號

油尖旺區

大角咀港灣豪庭7座

油麻地新填地街26號（5宗個案）

油麻地南京街1D（2宗個案）

油麻地廣東道577號（2宗個案）

油麻地彌敦道315號（2宗個案）

油麻地新填地街20號

油麻地上海街168號

九龍城區

德朗邨德珮樓

九龍城寶城大樓

黃大仙區

天馬苑駿威閣（3宗個案）

黃大仙上邨達善樓

坪石邨金石樓

觀塘區

安泰邨勇泰樓（2宗個案）

油塘油美苑淑美閣

葵青區

葵涌石蔭邨仁石樓（3宗個案）

青衣長安邨安湄樓（2宗個案）

葵涌祖堯邨啟敬樓

葵涌安蔭邨澤蔭樓

元朗區

天水圍天悅邨悅貴樓

天水圍天頌苑頌海閣

橫洲福慶村

元朗鴻業樓

西貢區

將軍澳煜明苑煒明閣

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責任編輯：吳卓峰