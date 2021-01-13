明日起回港易計劃全日開放預約　逢周三開放下星期預約名額

▲ （經濟日報資料圖片）

政府今日（13日）公布，由明日起回港易計劃全日開放預約系統，方便市民可隨時預約系統內的名額。在實施新安排後，市民可即時預約1月14日至1月24日的名額。其後預約系統會逢每星期3的零時起，開放下一個星期的7天時段（星期一至星期日）的名額供市民預約，例如市民可由1月20日零時起，預約當天至1月31日的名額。



為實施新的預約安排，回港易計劃的網上預約系統會於明日零時起暫停服務約30分鐘，以進行系統更新。

政府發言人提醒，透過回港易計劃返港的香港居民，必須符合所有指明條件，包括：

在回港前十四天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的地方

在回港時出示由任何一間在廣東省或澳門內獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構所發出的有效新冠肺炎核酸檢測陰性結果證明

持有回港易計劃的名額及按名額上列明的預約日期及口岸回港，才可在抵港時獲豁免14天強制檢疫安排，為確保通關順暢，參與計劃的市民在出發回港前的24小時內，應將有效的新冠肺炎核酸陰性檢測結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衞生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表，以取得綠色二維碼。

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責任編輯：陳梓蔚