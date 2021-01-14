家務助理大掃除今年預約量減半　時薪凍價維持130至150元

▲ 農曆新年將至，不少家庭習慣聘請家務助理為家居大掃除。(經濟日報資料圖片)

農曆新年將至，不少家庭習慣聘請家務助理為家居大掃除，有家務助理表示，大掃除收費連續多年凍價，時薪維持130至150元；往年早於12月已有顧客致電預約，惟今年受疫情影響，有不少家庭因擔心傳播病毒，不再聘用家務助理上門清潔，今年預約量較往年同期下降一半。香港家務助理總工會亦指至今僅接獲零星查詢，為吸引市民聘用家務助理，會額外為僱主清潔及消毒水喉U型隔氣口。

職安局：家務助理上門清潔宜先了解是否屬確診大廈，詳情即看：【下一頁】

從事家務助理17年的香港家務助理總工會副主席張燕歡表示，受疫情影響，去年家務助理的工作量及收入大減逾半，除因僱主擔心交叉感染抗拒外人入屋外，亦因有不少人在家工作，僱主多了時間清潔居所而減聘家務助理。以她個人為例，疫情前每周做足7天，現每周僅約3天有工作：

收入減少大半

張續說，大掃除收費連續多年凍價，時薪維持130至150元恆常清潔收費則90至110元，惟每個機構不同，視乎地區及時間而定。她又指，往年早於12月已有顧客致電預約，但今年僅零星查詢。為吸引市民聘用家務助理，今年大掃除服務除清洗廚房、廁所、抽油煙機等之外，更會額外為僱主清潔及消毒水喉隔氣口：

只要僱主能幫忙拆開喉管，就可幫忙清潔。其實以往家務助理大掃除清潔服務不包括清洗水喉隔氣，僱主須另外聘請水喉匠，希望可以成為一個賣點。

從事家務助理已13年的玲姐表示，以往大多僱主於聖誕過後會主動預約家務助理農曆新年為家居大掃除，惟今年預約量較往年同期下降一半。玲姐又說，自己疫情下收入減少約3成：「以往一周可開足7日工，一日工作約7小時，現在則減少至一周5日，我是因為做了很多年，儲了許多熟客，所以才無大影響，知道有一些家務助理一周只開到3日工」。不過，她指，今年家務助理的薪酬水平與以往相若，維持每小時約100元，大掃除則約120元：「是跟據中介公司定的價格，無加無減」。

玲姐續說，

以往不少時間均協助清潔家居「窿窿罅罅」，但疫情下較以往增三分之一時間消毒手部常接觸的位置，例如門柄、燈掣等：「窿窿罅罅」的灰塵反而變得沒那麼重要，有時間再清潔。因應疫情，現自己開工前「會準備一大袋野」，包括室內拖鞋、工作服、及不同的消毒用品會先全身噴消毒再入屋，然後清洗雙手及換上工作服，個袋好重，跟自己心情一樣沈重。

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記者：洪芷晴