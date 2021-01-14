【新冠疫苗】復星/德國BioNTech疫苗已向港府遞交疫苗申請　專家委員會下周一開會討論且有機會即日提交推薦建議

▲ 劉澤星（左）及許樹昌（右）。（馮漢柱攝）

香港最快2月展開新冠疫苗接種，港府疫苗專家委員會成員透露，復星/德國BioNTech疫苗已向港府遞交疫苗申請，故委員會下周一（18日）將就該申請開會商討，屆時視乎藥廠文件及數據是否完備，最快當日可向局方提交推薦建議。

委員會成員指將以疫苗安全性及風險判斷，大前提需平衡接種後獲益及風險比例；及後會持續監察不良反應，如接種後出現的併發病率高於本地發病率，不排除須剎停接種。

「2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會」召集人劉澤星接受TOPick訪問時提到，委員會將審視疫苗廠提交所有科學證據，包括第1至3期臨床試驗數據、有否已獲美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）及世衞准予緊急使用等，由疫苗成效、可能出現的副作用及疫苗質素判斷。

劉稱，視乎藥廠提交文件及數據是否完備、需否再有疑問要求疫苗廠解答等，相信需時審視，委員會繼而向當局提出使用建議；強調大前提是平衡接種後獲益及風險的比例︰「去到一個位（風險高於獲益）不能接受，會建議食衞局長不使用。」

劉補充，接種後將從三方面持續監察，包括疫苗廠定時通報外地接種後出現不良反應的資料，本地亦會有制度地收集相關接種後資料數據，衞生署亦有不良反應監測系統。港大亦與衞生署會設電子紀錄監察不良反應數據。衞生署助理署長（藥物）陳凌峯補充，署方接獲不良反應後會作背景審查，包括何時發病、接種疫苗種類、批號等，會與疫苗廠溝通並交予署方轄下專家委員會判斷需否停用。

劉澤星說︰「希望有香港整體監察，到底接種後會否令某些疾病發生率上升，還是疫苗影響，希望做到監察，尤其於部分特別群組如年老、體弱的監察數據，用以研究或討論。」

被問到一旦出現嚴重不良事件，會否先剎停接種？劉形容難以一概而論，視乎不良事件嚴重程度。另一成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌續指，不會因出現一個案就剎停，需與本地相關疾病的背景發病率數據比較，如接種疫苗後發病率遠超背景數據，則或需考慮剎停。

劉澤星又提及，港府委託醫專制定網上課程，協助接種的醫護上網受訓，了解新冠病毒資料、疫苗種類機制及不同處理方法，暫並非強制接受培訓。許樹昌則指，因應責任問題，協助接種的醫護或未會包括醫科生。

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記者：陳正怡