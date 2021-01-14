【新冠疫苗】科興疫苗巴西有效率僅50%　許樹昌估計或計及接種後無症狀感染者

▲ 科興疫苗巴西有效率僅50%，許樹昌估計或計及接種後無症狀感染者。（馮漢柱攝）

內地科興生物的滅活新冠疫苗，據報巴西第三期試驗的總體有效率為50.38%，與早前發布有效率達7成有出入。疫苗顧問專家委員會成員許樹昌估計，科興總體有效率或計及接種後無症狀感染者，或拉低總體有效率，但強調現時數據僅是傳媒引述，非官方文獻或報告。委員會召集人劉澤星亦強調，新冠疫苗於香港註冊使用前，會評核所有數據，不會以單一數據去看，現時為有關疫苗下結論仍言之尚早。

食衞局局長陳肇始昨（13日）亦提到，當局會不斷催促藥廠提供全面資料，強調會以公開透明為大原則；又指衞生署較早前與內地的國藥及科興疫苗兩廠溝通，惟科興較先提交資料，當局遂決定盡快購入，至於另一疫苗則仍需檢視整體供應再審視，強調不會放棄任何一款疫苗。

負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權昨亦被問及科興疫苗在巴西的數據，他強調本港接種疫苗前，必會經委員會審視及審核，而疫苗本身亦於香港以外的藥物監管機構獲批緊急使用，港府會根據法例給予緊急使用的認可，委員會正密鑼緊鼓處理有關工作。

香港醫院藥劑師學會發聲明，關注科興疫苗於長者及免疫系統不全人士的效能或低於50%，建議港府重新考慮是否採用科興疫苗為港人接種之用；倡參考英國做法，將復星/BioNTech的195藥瓶包裝拆散為較少數量包裝作安老院舍接種之用，並與阿斯利康聯絡加快新冠疫苗到港的時間。

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記者：陳正怡