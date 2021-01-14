  • 12°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 07:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】科興疫苗巴西有效率僅50%　許樹昌估計或計及接種後無症狀感染者

社會 06:00 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

科興疫苗巴西有效率僅50%，許樹昌估計或計及接種後無症狀感染者。（馮漢柱攝）

內地科興生物的滅活新冠疫苗，據報巴西第三期試驗的總體有效率為50.38%，與早前發布有效率達7成有出入。疫苗顧問專家委員會成員許樹昌估計，科興總體有效率或計及接種後無症狀感染者，或拉低總體有效率，但強調現時數據僅是傳媒引述，非官方文獻或報告。委員會召集人劉澤星亦強調，新冠疫苗於香港註冊使用前，會評核所有數據，不會以單一數據去看，現時為有關疫苗下結論仍言之尚早。

食衞局局長陳肇始昨（13日）亦提到，當局會不斷催促藥廠提供全面資料，強調會以公開透明為大原則；又指衞生署較早前與內地的國藥及科興疫苗兩廠溝通，惟科興較先提交資料，當局遂決定盡快購入，至於另一疫苗則仍需檢視整體供應再審視，強調不會放棄任何一款疫苗。

負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權昨亦被問及科興疫苗在巴西的數據，他強調本港接種疫苗前，必會經委員會審視及審核，而疫苗本身亦於香港以外的藥物監管機構獲批緊急使用，港府會根據法例給予緊急使用的認可，委員會正密鑼緊鼓處理有關工作。

香港醫院藥劑師學會發聲明，關注科興疫苗於長者及免疫系統不全人士的效能或低於50%，建議港府重新考慮是否採用科興疫苗為港人接種之用；倡參考英國做法，將復星/BioNTech的195藥瓶包裝拆散為較少數量包裝作安老院舍接種之用，並與阿斯利康聯絡加快新冠疫苗到港的時間。

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率僅五成　陳肇始：要求對方盡快提供疫苗數據及資訊
15:26 2021/01/13
【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率僅五成　陳肇始：要求對方盡快提供疫苗數據及資訊
【新冠疫苗】有政黨稱市民對中國疫苗最有信心　籲問責班子帶頭接種
16:33 2021/01/13
【新冠疫苗】有政黨稱市民對中國疫苗最有信心　籲問責班子帶頭接種
【新冠疫苗】復星/德國BioNTech疫苗已向港府遞交疫苗申請　專家委員會下周一開會討論且有機會即日提交推薦建議
今日 06:00
【新冠疫苗】復星/德國BioNTech疫苗已向港府遞交疫苗申請　專家委員會下周一開會討論且有機會即日提交推薦建議
許樹昌 疫苗 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
16:50 2021/01/12
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
12:36 2021/01/12
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣