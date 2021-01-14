職安局：家務助理上門清潔宜先了解是否屬確診大廈

▲ 職安健高級顧問余海娟。(曾耀輝攝)

年近歲晚，不少巿民都會大掃除。職業安全健康局提醒，家務助理上門清潔家居前，應做足防疫措施，包括先了解僱主所居住的大廈是否為確診大廈、勤洗手及帶備一套工作服更換等，保障雙方健康。

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職安健高級顧問余海娟表示，每年農曆新年前，均有不少人會聘請家務助理清潔家居，家務助理可透過加強個人衞生及防疫措施，既能增加僱主的信心，亦能保障自身健康；而即使自己「親自動手」清潔，亦要留意衞生及安全要點。

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她建議，僱主及家務助理可先就雙方的健康狀況溝通，包括留意對方所居住的大廈是否為確診大廈，有沒有親友為確診者等；家務助理進入家居前先脫掉鞋子、清潔雙手、換上新口罩才開工，再換上一套工作服才開始工作。

她指，疫情下，漂白水是家居消毒必備用品，提醒使用漂白水時，要留意漂白水的濃度，日常消毒一般用1比99稀釋漂白水，該份量是指即把1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與99份清水混和，但市面上並非所有漂白水的次氯酸鈉濃度都是5.25%，用家在購買及稀釋前須留意清楚，以免影響消毒的效果；又提醒冬天天氣較冷，但漂白水不能用熱水稀釋，而是要用冷水，否則會影響消毒效果。

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記者：洪芷晴