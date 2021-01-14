  • 13°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 00:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職安局：家務助理上門清潔宜先了解是否屬確診大廈

社會 00:00 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

職安健高級顧問余海娟。(曾耀輝攝)

年近歲晚，不少巿民都會大掃除。職業安全健康局提醒，家務助理上門清潔家居前，應做足防疫措施，包括先了解僱主所居住的大廈是否為確診大廈、勤洗手及帶備一套工作服更換等，保障雙方健康。

家務助理大掃除今年預約量減半 時薪凍價維持130至150元，詳情即看：【下一頁】

職安健高級顧問余海娟表示，每年農曆新年前，均有不少人會聘請家務助理清潔家居，家務助理可透過加強個人衞生及防疫措施，既能增加僱主的信心，亦能保障自身健康；而即使自己「親自動手」清潔，亦要留意衞生及安全要點。

更多清潔家居正確做法，即睇：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

她建議，僱主及家務助理可先就雙方的健康狀況溝通，包括留意對方所居住的大廈是否為確診大廈，有沒有親友為確診者等；家務助理進入家居前先脫掉鞋子、清潔雙手、換上新口罩才開工，再換上一套工作服才開始工作。

她指，疫情下，漂白水是家居消毒必備用品，提醒使用漂白水時，要留意漂白水的濃度，日常消毒一般用1比99稀釋漂白水，該份量是指即把1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與99份清水混和，但市面上並非所有漂白水的次氯酸鈉濃度都是5.25%，用家在購買及稀釋前須留意清楚，以免影響消毒的效果；又提醒冬天天氣較冷，但漂白水不能用熱水稀釋，而是要用冷水，否則會影響消毒效果。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴

相關文章

【陪讀外傭】港媽欲聘識英文菲傭陪仔睇書　中介反駁陪讀非職責掀爭議
13:00 2020/09/22
【陪讀外傭】港媽欲聘識英文菲傭陪仔睇書　中介反駁陪讀非職責掀爭議
【低薪保母】$180聘保母3.5小時照顧7歲女　港媽列6大要求包辦煮兩餐清潔接放學
12:59 2020/10/09
【低薪保母】$180聘保母3.5小時照顧7歲女　港媽列6大要求包辦煮兩餐清潔接放學
羅致光：護理行業求才若渴　籲有「三心兩意」年青人加入
16:28 2020/11/08
羅致光：護理行業求才若渴　籲有「三心兩意」年青人加入
【家務助理】時薪66蚊聘兼職家務助理　日做4小時買餸兼煮兩餐引網民熱論
10:51 2021/01/08
【家務助理】時薪66蚊聘兼職家務助理　日做4小時買餸兼煮兩餐引網民熱論
家務助理大掃除今年預約量減半　時薪凍價維持130至150元
今日 00:00
家務助理大掃除今年預約量減半　時薪凍價維持130至150元
家務助理 農曆新年 職業安全健康局 疫情 家居 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
16:50 2021/01/12
【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
12:36 2021/01/12
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣