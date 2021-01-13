【乘車優惠】顧問報告稱本港無特別理由降低合資格領2元優惠年齡　擴展初期每年財政承擔約30億元

▲ 檢討報告指，本港似乎沒有特別理由降低2元乘車計劃合資格年齡，而粗略估計擴展後財政承擔約為每年30億元。（林宇翔攝）

勞工及福利局昨日（12日）公布將2元乘車計劃擴展至60至64歲人士的方案，同時公布委託顧問公司進行的檢討報告。不過，檢討報告指，本港似乎沒有特別理由降低計劃合資格年齡，而粗略估計擴展後財政承擔約為每年30億元。

檢討報告指出，顧問從海外研究中，發現大多數城市都提供優惠票價給65歲或以上的長者，東京的票價優惠資格更在70歲或以上，考慮到本港的經濟發展水平很高，並是世界上預期壽命最長的地方之一，顧問認為本港似乎沒有特別理由降低計劃合資格年齡。不過，顧問提到公眾諮詢中有意見認為可降低門檻至60歲，讓他們保持健康，以最終減少對醫療和護理服務的需求。

報告指，60至64歲人士仍有從事經濟活動，出行次數較長者更多，擴展計劃涉及的成本可能很高，粗略估計擴展計劃初期，每年的財政負擔約為30億元。而從政策角度，顧問指計劃的目標是鼓勵長者和殘疾人士融入社區，降低門檻至60歲，將包括許多仍在工作、不一定要經濟誘因才活躍參與社區的人，可能與政策目標不太一致。

此外，報告又為計劃中不同改善方案作財政推算，倘維持現狀，2022年政府要承擔的計劃開支達到21.3億元，若依照政府建議，即擴展年齡、納入街渡和紅色小巴，及不包括訪客，開支為51.5億元，相差近30億元；而到2031年，倘維持現狀的開支為47.1億元，計劃調整後，開支達86.1億元，相差近40億元。

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記者：徐紹軒