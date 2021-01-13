【新冠肺炎】陳肇始指正研究提早關閉商場 專家：市民於同一時間購物感染風險更大
本港新冠肺炎疫情反覆不定，2人限聚令、晚市禁堂食等多項防疫措施仍在生效之中，食衞局局長陳肇始今（13日）在立法會突然透露，當局正研究商場提早關門，而被勒令停業的處所如要復開，或會要求營運者查看市民有否安裝「安心出行」電話應用程式等；有專家認為商場提早關門反會令市民於同一時間購物，增加聚集感染風險。
立法會多名議員關注新春期間會有大批市民出外拜年及團年飯，質疑港府有無計劃規管私人聚會人數，陳肇始回應說，訂立抗疫政策需視乎成效、能否執法、以及市民的接受性，坦言規管在家中的跨家庭聚會在執法上有困難，重申清零是盡力達至的目標，會加大病毒檢測、追蹤更多層的緊密接觸者等，希望減低疫情反彈的風險。
陳肇始又她提到，有專家建議商場等處所提早關門，當局正在研究，又指疫情放緩，但近期有點反覆，故政府會在追蹤和檢測加大力度，希望市民自律。
呼吸系統科專科醫生梁子超認為跨家庭聚會對市民於長期抗疫期間，在心理支援上有一定作用，就算相關聚會有傳播，追蹤亦較易，故傳播影響較低，因此規管跨家庭聚會的逼切性不大；至於要求商場提早關門，梁則指出，除非商場完全停業，否則市民集中在同一特定時間內購物會令感染風險更大：「如果人數在同一時間增加3倍，出現傳播源也相應增加3倍」，但如一刀切要求全部完全停業，便要付出經濟民生的代價；且不少必要處所位於商場內，如超巿，故無法要求商場關閉。他反建議當局應與業界協調，設人流管制，避免過多人於同一時間聚集；至於要求處所營運者查看市民有否安裝「安心出行」電話應用程式則涉及私穩問題，並不鼓勵。
感染及傳染病科專科醫生林緯遜也指，留意到現時商場晚上6時後已人煙稀少，反而食肆於傍晚5至6時則多人聚集，擔心商場提早關門會出現同一情況。至於現時被勒令停業的處所何時可復業？他認為應待本地個案跌至單位數，及相關員工能定期檢測，會較查看市民有否安裝「安心出行」電話應用程式更為重要。
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記者：鄧凱文