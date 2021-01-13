【新冠肺炎】陳肇始指正研究提早關閉商場　專家：市民於同一時間購物感染風險更大

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超認為商場提早關門反會令市民於同一時間購物，增加聚集感染風險。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆不定，2人限聚令、晚市禁堂食等多項防疫措施仍在生效之中，食衞局局長陳肇始今（13日）在立法會突然透露，當局正研究商場提早關門，而被勒令停業的處所如要復開，或會要求營運者查看市民有否安裝「安心出行」電話應用程式等；有專家認為商場提早關門反會令市民於同一時間購物，增加聚集感染風險。

立法會多名議員關注新春期間會有大批市民出外拜年及團年飯，質疑港府有無計劃規管私人聚會人數，陳肇始回應說，訂立抗疫政策需視乎成效、能否執法、以及市民的接受性，坦言規管在家中的跨家庭聚會在執法上有困難，重申清零是盡力達至的目標，會加大病毒檢測、追蹤更多層的緊密接觸者等，希望減低疫情反彈的風險。

陳肇始又她提到，有專家建議商場等處所提早關門，當局正在研究，又指疫情放緩，但近期有點反覆，故政府會在追蹤和檢測加大力度，希望市民自律。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為跨家庭聚會對市民於長期抗疫期間，在心理支援上有一定作用，就算相關聚會有傳播，追蹤亦較易，故傳播影響較低，因此規管跨家庭聚會的逼切性不大；至於要求商場提早關門，梁則指出，除非商場完全停業，否則市民集中在同一特定時間內購物會令感染風險更大：「如果人數在同一時間增加3倍，出現傳播源也相應增加3倍」，但如一刀切要求全部完全停業，便要付出經濟民生的代價；且不少必要處所位於商場內，如超巿，故無法要求商場關閉。他反建議當局應與業界協調，設人流管制，避免過多人於同一時間聚集；至於要求處所營運者查看市民有否安裝「安心出行」電話應用程式則涉及私穩問題，並不鼓勵。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜也指，留意到現時商場晚上6時後已人煙稀少，反而食肆於傍晚5至6時則多人聚集，擔心商場提早關門會出現同一情況。至於現時被勒令停業的處所何時可復業？他認為應待本地個案跌至單位數，及相關員工能定期檢測，會較查看市民有否安裝「安心出行」電話應用程式更為重要。

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記者：鄧凱文