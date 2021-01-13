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李家超：港府會積極配合中央處理BNO的態度及決定

政治 23:31 2021/01/13

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保安局局長李家超。（鳳凰衛視提供圖片）

BNO移民方案本月底接受申請，申請者最快6年可以入籍英國。保安局局長李家超表示，BNO只是一個旅遊證件，將不會享有任何領事保護，認為英國政府針對BNO的處理手法，違反當年《中英聯合聲明》備忘錄的說法，「有關國籍的問題，是中央的事權，這是嚴肅的問題」，強調如中央對BNO態度及處理作出任何決定，特區政府將積極配合。

李家超近日接受《鳳凰衛視》專訪，除談及BNO問題，亦提到港區國安法的實施。他認為，港區國安法推出後五個月，因遊行示威而被捕人數跌了五成，大致上已看到社會逐步回復正常。一些「很活躍的破壞分子及一些危害國家安全的人，包括一些自稱退休、退場，一些離開香港，有些潛逃；有一些破壞國家安全的組織，自己停止運作」。

李家超強調，港府會在言論自由及有否跨越法律底線作平衡，但對顛覆國家政權的罪行絕不容忍，任何人包括外國政客，如果涉嫌組織、策劃或協助潛逃，政府都會在法律框架下，追究其法律責任。

對於警方近日拘捕50多名組織及參與初選的民主派，指其涉違反國安法，李家超稱不評論案件，但指有關人士參與推動的計劃，目的是在立法會取得35個議席後，盲目地否決政府《財政預算案》，從而讓特首下台，「加上社會大規模街頭暴動及外國制裁，令整個香港停頓」，稱警方會調查證據，再看看如何處理。

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責任編輯：李淇

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