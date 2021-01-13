地盤群組持續錄新個案   港府本周五起為全港建造業從業員提供一次免費病毒檢測

▲ 多個地盤爆疫，食衞局公布，本周五起為全港建造工地人員提供一次免費新冠病毒檢測。圖為兩次爆疫的將軍澳藍田隧道工程地盤。(經濟日報資料圖片)

本港多個工程地盤先後爆疫，近期涉及的中九龍幹中段隧道地盤群組累計已達20人確診，將軍澳藍田隧道地盤更兩度錄爆發，最近一次已達38宗。有見及此，食衞局今晚(13日)公布，由本周五(15日)至本月底31日，港府為全港所有建造業工地人員提供一次免費新冠病毒檢測，相關從業員可透過「社區檢測中心預約系統」（www.communitytest.gov.hk）預約，以獲免費檢測服務，未有預約者則需自行繳付240元的檢測費用；另亦可利用港府提供的其他免費檢測渠道，包括於郵政局、港鐵站或醫院管理局指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，提交樣本檢測。與此同時，由建造業議會及香港建造商會在建造業工地安排的自願檢測服務仍繼續。

食衞局指，因近日有多宗涉及建造業工地人員的確診個案，為減低新冠肺炎在社區傳播的風險，除就個別地盤發出強制檢測公告外，當局亦會透過社區檢測中心，為全港所有建造業工地人員提供一次免費檢測服務；及提醒工地人員，如已有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受政府提供的免費檢測，但不應前往社區檢測中心。

局方重申，接受檢測的建造業工地人員，檢測結果呈陰性會收到當局的電話短訊通知，若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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責任編輯：楊玉珠

