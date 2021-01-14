【新冠肺炎】新增3間食肆曾有確診者到訪　新填地街患者曾到元朗形點2餐廳

▲ 新增3間食肆曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨（13日）新增42宗確診個案，全部屬本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，31宗與早前個案相關病例，累計9,386宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

元朗 形點 I Brotzeit German Beer 09/01/2021 #9326

元朗 形點 II 譚仔三哥 09/01/2021 #9326

深水埗 西九龍中心 肯德基 09/01/2021 #9343

當中，個案編號9326為一名居住油麻地新填地街20號的22歲女子，她曾到訪元朗形點 I 的「Brotzeit German Beer」及形點 II 的「譚仔三哥」。

就油麻地新填地街20﹑22、24及26號大廈出現多宗確診或初步確診個案，當局要求所有居民，以及於去年12月30日至今年1月12日，在大廈內曾逗留2小時或以上的人士，須強制檢測。

確診大廈名單：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣