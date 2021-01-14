【消委會】12款消毒噴劑殺滅細菌病毒效能遜酒精或漂白水　1款日本貨最差消毒力為零【內附名單】

▲ 消委會測試消毒噴劑樣本。

新冠肺炎疫情持續，多用途殺菌消毒噴劑應運而生，聲稱可以消毒環境、物品和雙手，毋須稀釋，方便易用。惟消委會測試發現，當中8成（12款）樣本，表現均遜於75%消毒酒精或1:99漂白水，其中9款樣本更聲稱殺菌率及殺病毒率達到99.9%或以上，有一款日本貨殺菌率不但低於2成，消毒力更是零。消委會提醒，消費者若用於一般環境消毒，稀釋漂白水相對消毒噴劑是較經濟、效能高又可靠的選擇。

消委會檢測的15款多用途殺菌消毒噴劑，包括9款標示以次氯酸為有效成分，說明濃度由50ppm至210ppm不等的樣本，俗稱「次氯酸水」；3款標示為二氧化氯或氯氧化合物產品；而餘下3款則只說明主要採用植物提取物製成。

測試項目除包括各樣本的殺菌及消除病毒感染力效能外，亦涵蓋其有效氯濃度、酸鹼值，及評估相關成分在產品中的穩定程度。

全部15款多用途殺菌消毒噴劑都聲稱具有殺菌效能，其中12款標示殺菌率達99.9%或100%，但試驗發現4款的實際殺菌表現未如標示，當中2款以二氧化

氯為主要成分的樣本，殺菌表現最差，對付2種試驗細菌（大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌）的殺滅率均不足28%，包括：

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測試結果亦顯示，消費者不能單憑產品的殺菌效能表現，來判斷產品是否同樣可於短時間內有效對付病毒。15款檢測樣本中，有9款聲稱可對付99.9%至

99.999%病毒的樣本，在是次試驗均不能達到符合其標示的抑制病毒效能，其中2款樣本消除腺病毒感染力效能更是零，包括：

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記者：陳曉瑩