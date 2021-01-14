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【開心速遞】Philip仔努力賺錢背後有洋蒽　許家傑做梁禹勤爸爸3年體會父母偉大【有片】

娛樂 10:49 2021/01/14

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Philip仔（梁禹勤飾）努力賺錢是為了讓爸爸送水輝（許家傑飾）放假一天。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的送水輝（許家傑飾）和Philip仔（梁禹勤飾）父子情很感人，Philip仔為了想送水輝有休息時間，而努力賺錢並求大龍生（羅樂林飾）讓爸爸放假。當了「爸爸」3年的許家傑從拍劇中體驗到為人父母的艱難，並有所反思。

《開心速遞》昨晚（13日）播出的第1118集「養不教，父之過？」，劇情講述送水輝和Philip仔相約到郊外露營，並觀賞流星雨，大龍生臨時卻有任務要交予送水輝處理。Philip仔因送水輝爽約而感不快，安仔（周嘉洛飾）開解Philip仔，希望他諒解送水輝。

【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光　林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】

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送水輝及後請假欲陪伴Philip仔，Philip仔卻表現冷淡。

送水輝與酒商洽談生意，聞悉其年少時走上歪路的經歷，又看到關於校園販毒的報道，加上發現種種蛛絲馬跡，不禁擔心Philip仔誤入歧途。送水輝臨時請假往接Philip仔放學，此事被大龍生得知，令他不滿。送水輝從技安口中得悉飛立變了判若兩人，竟與中學的壞學生來往，因而很擔心他。

最終，送水輝發現Philip仔以出售味精粉賺錢，並辛苦儲錢為向大龍生換取送水輝的一天假期。Philip仔望送水輝能於假期內好好休息，而送水輝則補償「放飛機」之錯失，父子一起露營及觀看流星雨。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

（取自IG）

「送水輝」許家傑於社交平台貼出「父子」合照，並寫道：

孩童只盼望歡樂
大人只知道期望
為何都不大懂得努力體恤對方
#其實小朋友既世界好簡單 
#為人父母又真係唔容易
 #shallwetalk 
#愛回家之開心速遞 
#多謝philp仔
#買起我一日❤️

（取自IG）

送水輝與Philip仔已當了3年父子，許家傑曾接受TOPick訪問時感慨指：「他（梁禹勤）的成長很快，從一開始是個豆釘，到現時就如對白一樣，不再BB了。」

現實中尚未成為人父的許家傑從演戲中體驗為人父母，他有所反思：「發現原來湊小朋友並非那麼容易，我對他（梁禹勤）只是短短2至3小時，最多也不過是7至8小時，但我看到他有無窮無盡的精力，令我發現成為父母、照顧子女的起居飲食真的是很辛苦。

同場加映：林淑敏、許家傑、梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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