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【寒冬送暖】社企天寒地凍無間斷派衣物見盡心酸　遇年輕媽媽帶7歲孩：我哋唔夠衫著

親子 10:41 2021/01/14

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社企「銀杏館」持續在店內作派發寒衣外，亦有晚上出動向露宿者派衣物。

天氣持續寒涼，不是人人都輕易有熱飯、暖衣、厚被等，社企「銀杏館」近期持續為基層弱勢社群派發衣物，包括在店內作派發點，以及晚上出動向露宿者派禦寒衣物。員工在派衣物時，見盡一幕幕令人心酸畫面，希望盡力為基層放上溫暖。

社企義工晚上出動找有需者者派寒衣及被。（圖片：銀杏館）

年輕媽媽與孩子不夠衣物

銀杏館連日來在facebook專頁發帖文分享派發禦寒衣物的情況，歡迎有需要者，或轉介有需要的人親自上來油麻地店免費選取衣物。員工派衣物時見盡不少基層，有個難忘這一個早上，令人感到傷痛。

一位年輕媽媽帶著她7歲的孩子到銀杏館選寒衣，低頭向員工說：「我哋唔夠衫著⋯⋯」留下了多麼傷感傷痛的一句。

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向露宿者派物資睡袋

此外，寒夜下，銀杏館有心人繼續穿巷過隧道，社工Timmy及義工們帶著沉重的大包小包禦寒衣物睡袋等，送到較少人注意到的通州街公園魚池旁、尖沙咀文化中心及保安道公園，在凜冽寒風中這裡有一大群被遺忘的基層。

很多時刻我們都在想，在資源真的好有限公司的我們，每次活動用盡洪荒之力沒完又沒了，但彷彿杯水車薪。然而，看到一個個在寒天氣勢逼人而瑟縮在暗角下的活生生人影，你怎可能捨得讓他們這樣難過？

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希望盡力送上溫暖

有天在大角咀就有一班衣衫單薄的朋友瑟縮在領取禦寒衣物，再到下站新蒲崗，義工合力將棉被蓋在一位輪椅伯伯的身上。

以上種種，令人心中不禁泛起絲絲疑問，何解在這繁華都市仍有一大班人會缺乏基本的保暖衣物？

抵著寒冷天氣下，義工們尋找無禦寒衣物的弱勢社群，是抱著真心的想一班基層在寒冬裡，不至於要單獨難捱過的信念，希望盡力送上溫暖。如有心人想捐出物資，可待銀杏館派完手頭上現有的衣物，如求過於供時會公告徵收，詳情可留意其facebook

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責任編輯︰顏紫燕

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