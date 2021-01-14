【Star Talk】張敬軒銳意打破性別框架　軒仔：自己是Entertainer

▲ 軒仔接受《Star Talk》訪問。

張敬軒日前為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播許文軒專訪，大談走入時裝界開婚紗店感受。

最近軒仔聯同合作夥伴將一個擁有150年歷史的法國鐘錶珠寶品牌重組，以婚紗禮服在香港重新打造。

軒仔說：「希望開舖可以開得更加有意思，今時今日品牌故事、歷史同精神好重要，有時重要過物件本身，所以我希望大家不止來看婚紗，都可以了解品牌背後故事。由歷史文化作切入點，再令香港女仔扮到最靚出嫁。」

談到近年張敬軒的演唱會及登台服打破性別框架，他說：「我覺得時裝要從藝術眼光去看，正如一套有好剪材的婚紗及晚裝，根本就是一件藝術品。時裝是超越年齡、超越界限、超越性別。而降兩度就不關性別事，本身想做一些浮誇形象，是另外一個圍度。」

▲ 軒仔談及時裝及娛樂。

他指：「這幾年演唱會，好多設計師都會造中性衫給我，我好尊重設計師，我覺得時裝同音樂都係要學習。」

軒仔又說：「近年社交媒體作主導，我屬於李克勤、Eason後一代歌手，個人觀念也比較傳統，唱歌就唱歌，但這幾年開始有人找我拍廣告扮鬼扮馬，我以前較拘禮，有歌手包袱，但現在心態有少少不同，這幾年我覺得自己是Entertainer，希望可以帶快樂給人，這個就是音樂以外，在行業當中的價值。」