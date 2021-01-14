【消委會】燜燒壺保温效能勝保温飯壺　兩款保温飯壺6小時保溫效能低於50℃

▲ 消委會測試了15款食物壺，發現燜燒壺全數通過相關保温效能測試。（消委會圖片）

天氣寒冷，市民近日自備午餐一般選擇使用保温飯壺或燜燒壺盛載。消委會測試了15款食物壺，發現燜燒壺全數通過相關保温效能測試，惟保温飯壺的保温表現則較遜色，2款樣本的6小時保温效能低於50℃，消委會同時推薦5款總評較佳的燜燒壺。

消委會測試了15款食物壺，包括8款燜燒壺（即中間沒有隔層，一般可煮簡單食材）和7款2層或3層隔的保温飯壺，就其保温效能、實際重量及容量，以及使用方便程度及標籤資料等作出檢視。各樣本的聲稱容量由550毫升至840毫升，價錢由130元至449元不等。

消委會參考歐洲標準EN12546-1:2000的規定進行測試，容量由201毫升至400毫升的食物容器載熱水6小時後的溫度應高於50°C，結果發現2款保温飯壺的6小時保温效能低於50℃，分別是Pole Bear的不銹鋼真空保溫飯壺附提袋以及Topvalu的Home Coordy 保溫食物瓶，2款樣本6小時後量得的水溫由49.1°C至40.3°C不等。

消委會同時發現，2層保溫飯壺中只有小牛角 、三光牌和虎牌的「保溫飯壺套」3款樣本的下層容器載熱水6小時後的溫度能高於50°C，上層容器則只有小牛角量得的水溫高於50°C，而三光牌及虎牌的「保溫飯壺套」2 款的上層容器量得的水溫則少於50°C。

2款樣本的6小時保温效能低於50℃：

牌子 產品資料及型號 大約售價 聲稱來源地 保溫效能(℃) 總評

(5分為總分) 6小時 8小時 12小時 2層保溫飯壺 Pole Bear 不銹鋼真空保溫飯壺附提袋

Stainless Steel Vacuum Food Jar SGFJ-700 $179 中國 46.2

(上層)

49.1

(下層) 40.7

(上層)

43.4

(下層) 33.4

(上層)

35.5

(下層) 2分 Topvalu Home Coordy

保溫食物瓶 (白色) Bowl Jar HC-18DJ80WH $169 中國 40.3

(上層)

47.9

(下層) 37.0

(上層)

42.8

(下層) 29.6

(上層)

33.2

(下層) 2分

燜燒壺方面，測試8款的燜燒壺全數通過相關保温效能，當中最佳5款樣本獲得5分總分中4分，分別是膳魔師、象印的「不銹鋼真空燜燒壺」、鷹牌、虎牌和bbbyo；5款樣本載熱水6小時後的溫度由最高76.4°C至72.1°C，均高於歐洲標準EN12546-1:2000對該等容量的相關的要求62°C（適用於容量由601毫升至8 0 0毫升）；另外3款燜燒壺分別是大福口、億世家，以及保溫效能較低的Pole Bear的「不銹鋼燜燒食物」，量得水溫分別是70.6°C、68.2°C和63.6°C。

燜燒壺及保溫飯壺測試結果如下：

牌子 產品資料及型號 大約售價 聲稱來源地 保溫效能(℃) 總評

(5分為總分) 6小時 8小時 12小時 燜燒壺 膳魔師 Thermos 高真空不銹鋼食物罐

SK-3020Vacuum Insulated Stainless Steel Food Jar $428 中國 76.4 72.3 65.6 4分 象印 Zojirushi 不銹鋼真空燜燒杯

SW-JXE75-RV Stainless Steel Cook & Food Jar $449 泰國 75.7 71.3 62.5 4分 鷹牌 Eagle 真空保溫湯飯壺

SUS 304 Stainless Steel Vacuum Flask FEB-750H $190 - 75.2 67.5 60.9 4分 虎牌 Tiger 保溫食物壺(棕色)

Stainless Steel Food Jar MCJ-A075 Cocoa $418 中國 75.1 68.9 59.8 4分 bbbyo Foodie Insulated Lunch Containers $298 - 72.1 67.5 57.3 4分 2層保溫飯壺 小牛角 Vaca 不銹鋼真空保溫飯壼

HCC611BStainless Steel Vacuum Lunch Box $181 - 55.3

(上層)

60.6

(下層) 48.5

(上層)

53.4

(下層) 40.3

(上層)

44.4

(下層) 3分 3層保溫飯壺 象印 Zojirushi 不銹鋼保溫飯壺 (銀色) SL- NC09 -ST $409 泰國 31.2

(上層)

54.4

(中層)

58.1

(下層) 29.9

(上層)

47.5

(中層)

49.9

(下層) 27.6

(上層)

41.3

(中層)

43.4

(下層) 3分

*以上資料只顯示各表現最好的燜燒壺或保溫飯壺

消委會指出，用燜燒壺或保溫飯壺裝載的食物最好於6小時內進食。基於食物安全理由，熱食的貯存安全溫度應大於60°C，而冷食的溫度則應低於4°C，以免細菌大量滋長，影響食物安全，或會引致胃痛、腹瀉或嘔吐等不適，對幼童、孕婦、長者等人士較易受影響。

食安中心建議市民在外出前才烹煮或翻熱食物，並趁熱盡快把食物貯存於保溫容器內，以保存食物溫度。使用保溫容器時，亦要留意及預計容器可以維持溫度的時間，確保在進食時，熱存食物仍能夠維持在 60°C以上。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳麗娜、郭詩詩