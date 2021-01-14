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【消委會】燜燒壺保温效能勝保温飯壺　兩款保温飯壺6小時保溫效能低於50℃

社會 11:38 2021/01/14

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消委會測試了15款食物壺，發現燜燒壺全數通過相關保温效能測試。（消委會圖片）

天氣寒冷，市民近日自備午餐一般選擇使用保温飯壺或燜燒壺盛載。消委會測試了15款食物壺，發現燜燒壺全數通過相關保温效能測試，惟保温飯壺的保温表現則較遜色，2款樣本的6小時保温效能低於50℃，消委會同時推薦5款總評較佳的燜燒壺。

消委會測試了15款食物壺，包括8款燜燒壺（即中間沒有隔層，一般可煮簡單食材）和7款2層或3層隔的保温飯壺，就其保温效能、實際重量及容量，以及使用方便程度及標籤資料等作出檢視。各樣本的聲稱容量由550毫升至840毫升，價錢由130元至449元不等。

消委會參考歐洲標準EN12546-1:2000的規定進行測試，容量由201毫升至400毫升的食物容器載熱水6小時後的溫度應高於50°C，結發現2款保温飯壺的6小時保温效能低於50℃，分別是Pole Bear的不銹鋼真空保溫飯壺附提袋以及Topvalu的Home Coordy 保溫食物瓶，2款樣本6小時後量得的水溫由49.1°C至40.3°C不等。

消委會同時發現，2層保溫飯壺中只有小牛角 、三光牌和虎牌的「保溫飯壺套」3款樣本的下層容器載熱水6小時後的溫度能高於50°C，上層容器則只有小牛角量得的水溫高於50°C，而三光牌及虎牌的「保溫飯壺套」2 款的上層容器量得的水溫則少於50°C。

2款樣本的6小時保温效能低於50℃：

牌子 產品資料及型號 大約售價 聲稱來源地 保溫效能(℃) 總評
(5分為總分)
6小時 8小時 12小時
2層保溫飯壺
Pole Bear 不銹鋼真空保溫飯壺附提袋
Stainless Steel Vacuum Food Jar SGFJ-700		 $179 中國 46.2
(上層)
49.1
(下層)		 40.7
(上層)
43.4
(下層)		 33.4
(上層)
35.5
(下層)		 2分
Topvalu Home Coordy
保溫食物瓶 (白色) Bowl Jar HC-18DJ80WH		 $169 中國 40.3
(上層)
47.9
(下層)		 37.0
(上層)
42.8
(下層)		 29.6
(上層)
33.2
(下層)		 2分

燜燒壺方面，測試8款的燜燒壺全數通過相關保温效能，當中最佳5款樣本獲得5分總分中4分，分別是膳魔師、象印的「不銹鋼真空燜燒壺」、鷹牌、虎牌和bbbyo；5款樣本載熱水6小時後的溫度由最高76.4°C至72.1°C，均高於歐洲標準EN12546-1:2000對該等容量的相關的要求62°C（適用於容量由601毫升至8 0 0毫升）；另外3款燜燒壺分別是大福口、億世家，以及保溫效能較低的Pole Bear的「不銹鋼燜燒食物」，量得水溫分別是70.6°C、68.2°C和63.6°C。

燜燒壺及保溫飯壺測試結果如下：

牌子 產品資料及型號 大約售價 聲稱來源地 保溫效能(℃) 總評
(5分為總分)
6小時 8小時 12小時
燜燒壺
膳魔師 Thermos 高真空不銹鋼食物罐
SK-3020Vacuum Insulated Stainless Steel Food Jar		 $428 中國 76.4 72.3 65.6 4分
象印 Zojirushi  不銹鋼真空燜燒杯
SW-JXE75-RV Stainless Steel Cook & Food Jar		 $449 泰國 75.7 71.3 62.5 4分
鷹牌 Eagle 真空保溫湯飯壺
SUS 304 Stainless Steel Vacuum Flask FEB-750H		 $190 - 75.2 67.5 60.9 4分
虎牌 Tiger 保溫食物壺(棕色)
Stainless Steel Food Jar MCJ-A075 Cocoa		 $418 中國 75.1 68.9 59.8 4分
bbbyo Foodie Insulated Lunch Containers $298 - 72.1 67.5 57.3 4分
2層保溫飯壺
小牛角 Vaca 不銹鋼真空保溫飯壼
HCC611BStainless Steel Vacuum Lunch Box		 $181 - 55.3
(上層)
60.6
(下層)		 48.5
(上層)
53.4
(下層)		 40.3
(上層)
44.4
(下層)		 3分
3層保溫飯壺
象印 Zojirushi 不銹鋼保溫飯壺 (銀色) SL- NC09 -ST $409 泰國 31.2
(上層)
54.4
(中層)
58.1
(下層)		 29.9
(上層)
47.5
(中層)
49.9
(下層)		 27.6
(上層)
41.3
(中層)
43.4
(下層)		 3分

*以上資料只顯示各表現最好的燜燒壺或保溫飯壺

消委會指出，用燜燒壺或保溫飯壺裝載的食物最好於6小時內進食。基於食物安全理由，熱食的貯存安全溫度應大於60°C，而冷食的溫度則應低於4°C，以免細菌大量滋長，影響食物安全，或會引致胃痛、腹瀉或嘔吐等不適，對幼童、孕婦、長者等人士較易受影響。

食安中心建議市民在外出前才烹煮或翻熱食物，並趁熱盡快把食物貯存於保溫容器內，以保存食物溫度。使用保溫容器時，亦要留意及預計容器可以維持溫度的時間，確保在進食時，熱存食物仍能夠維持在 60°C以上。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳麗娜、郭詩詩

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