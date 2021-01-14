【消委會】假扮KOL訛稱有內幕貼士 拆解股票社交群組騙局6大特點

▲ 消委會提醒要小心天仙局。

港人愛投資炒股，近年社交網站出現越來越多炒股群組，但小心入天仙局。消委會報告指出，近年出現了唱高散貨的所謂投資群組，市民應多加警惕。

根據證券及期貨事務監察委員會的《執法通訊》，所有證監會正在調查的操縱市場個案中，約有兩成屬唱高散貨。這些唱高散貨的特點如下：

1.買入挾倉

在這種騙局中，詐騙團夥會開設多個投資戶口，大舉買入那些容易操縱，即市值小、市場流通量低及股權高度集中的公司股票，即所謂的挾倉，炒起有關股票的價格。

2. 引人接貨

之後，詐騙團夥會在那些受歡迎的社交媒體平台推介有關股票，引人接貨，將自己手上的股票沽出。

3.拋售股票

待時機成熟，騙徒就會拋售所有股票，有關股票的價格會隨之下跌，令在高位接貨的投資者損失慘重。

4.冒充KOL

為了招攬更多追隨者，有騙徒甚至冒充公眾人物，例如財經界專家和意見領袖，即kol開設炒股群組。

5. 互相唱和

在炒股群組中，詐騙集團有不同的角色，有的自稱是投資專家或導師，提供投資建議及推介，他們為了避免投資者起疑心，開頭會推介穩陣的股票，而黨羽就會做媒，吹噓戰績，將其打造成投資致富的明燈。

6. 訛稱內幕貼士

騙徒訛稱有獨家貼士甚至內幕消息，指示投資者買入那些受其操縱的股票，負責做媒的會接連發出跟買的訊息，誘騙散戶入局。

此外，為了誘騙投資者加入群組，他們會假扮俊男美女，高學歷和專業人士這些身份，到處結實朋友，當找到落手對象後，會施展美人計或大打溫情牌，用甜言蜜語或噓寒問暖博取投資者好感。

責任編輯：王明芳