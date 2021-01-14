【消委會】太平洋熱水爐未能通過部分安全測試　消委會推薦6款最高性價比熱水爐

天氣轉冷，不少人都喜歡在寒冬下享受熱水浴，消委會與機電署合作檢測16個品牌共20款家用氣體熱水爐，發現「太平洋」PGH-12 煤氣爐樣本未能通過部分安全測試，其泄壓閥壓力設定不符合其標示的最大適用水壓。綜合全部測試，消委會發現13款樣本總評達4.5分（以5分最高），TOPick列出其中6款最高性價比之選，不需6000元就可入手。

是次測試16個品牌共20款氣體熱水爐，當中11款為煤氣爐，聲稱熱水流量（以温升25℃計）介乎每分鐘10至16.8升；另外9款為石油氣爐，聲稱熱水流量（以温升25℃計）介乎每分鐘10至13升。20款樣本的售價懸殊，爐具連基本安裝費用介乎3,500至10,060元。

消委會指，選購氣體爐具，安全至為重要，於水路系統耐壓性能測試中，結果發現「太平洋」PGH-12 煤氣爐標示最大適用水壓為1,000千帕斯卡（kPa）的煤氣爐樣本，但在施加至750千帕斯卡的水壓時，泄壓閥便被觸發而打開，與標示不符，有待改善。機電署表示，泄壓閥壓力設定不符合爐身標示，是由於泄壓閥調校誤差所致，並不影響操作或產品安全。

另外，測試樣本的廢氣排放保險裝置，發現「凱歌Triumphal」TR-13LWS在第一次測試時能夠在10秒內自動切斷燃氣供應，但外殼邊緣的部分接合位置出現輕微變形。實驗室估計出現輕微變形可能是由於測試時廢氣口被刻意封閉，在非正常使用情況下令少量燃氣及空氣在爐內積聚並短暫燃燒所致。

消委會與機電署及進行測試的認可實驗所研究後，不排除該現象可能與隨該樣本附有的排煙道在測試前已出現輕微變形或其他因素有關，其後聯同機電署從進口商的數十部該型號存貨中隨機抽取2個樣本，再委託該認可實驗所進行該項測試，結果通過測試。

消委會指，經測試11款煤氣爐和9款石油氣爐後，結果13款樣本的總評同獲4.5分，惟樣本間售價差異很大， 在相同燃氣類別及聲稱熱水流量的樣本中，最貴售9,110元樣本和最平售4,380元的樣本，價格相差超過1倍。以下屬消委會推薦之選：

煤氣熱水爐（聲稱熱水流量介乎每分鐘16至16.8升（溫升25°C）〕

「TGC」ST16SD（$10,060）

煤氣熱水爐〔聲稱熱水流量介乎每分鐘12至13升（溫升25°C）〕

「柏林寶Bolingbao」GL-18（TG)（$5,430）

「德國寶German Pool」GPS212-TG-B（$5,670）

「皇冠牌CG S」C W-1201R F（$4, 380）

「TGC」N J W12R M（$9,110）

煤氣熱水爐〔聲稱熱水流量為每分鐘10升（溫升25°C）〕：

「多田牌Taada」YS1002FM(T)（$5,598）

石油氣熱水爐〔聲稱熱水流量介乎每分鐘12至13升（溫升25°C）〕

「星暉Lighting Japan」LJ-122LW（$4,580）

「德信牌Küzzo」KD-12RFL（$6,980）

「樂信牌Rasonic」RWH-N12F(L)（$4,980）

「上將Giggas」Giw-13BMW(LPG)（$6,530）

石油氣熱水爐〔聲稱熱水流量為每分鐘10升（溫升25°C）〕：

「歐之寶Austbo」AT-10A(GP)（$3,500）

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責任編輯：陳子謙