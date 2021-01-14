【消委會】8款消毒噴劑殺菌率逾99.999%　2款消毒力亦最出色【內附名單】

▲ 消委會測試發現，8款消毒噴劑殺菌率逾99.999%，其中2款消毒力亦最出色。

消委會測試市面15款消毒噴劑殺菌及消毒表現，表現最好及最差的樣本都是日本貨；有8款消毒噴劑殺菌率逾99.999%，其中2款消毒力同樣超過99%。不過，消委會指，消毒噴劑並非萬能防疫用品，適當使用稀釋漂白水及消毒酒精功效更勝一籌且較經濟，切勿忽略基本而有效的

防疫措施，例如正確佩戴口罩、勤洗手，時刻注意個人及環境衞生等。

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12款消毒噴劑殺滅細菌病毒效能遜酒精或漂白水，1款日本貨最差消毒力為零，詳情名單即看：【下一頁】

消委會殺菌效能試驗是參考歐洲標準EN1276:2019進行，比較各消毒劑樣本在20℃，並且加入指定濃度有機干擾物環境下，放置1分鐘後，殺滅大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的效能。

而消毒效能試驗試驗參考歐洲標準EN14476:2013+A2:2019，比較各消毒劑樣本在20℃，加入指定濃度有機干擾物環境下，經過1分鐘接觸時間後，消減被視為較難對付的一種試驗病毒 - 人類腺病毒5型的效能。

結果顯示，聲稱來自日本的「iPOSH多功能殺菌噴霧」及來自台灣的「K-clean全方位抗菌液」在削弱腺病毒感染力的表現突出，經過1分鐘接觸時間後，試驗病毒在接觸消毒劑樣本後病毒感染性（viral infectivity）分別減少了超過99.99%及99 . 95%，接近完全抑制試驗病毒的活性。

這兩款樣本的殺菌效能同樣出色，與其他6款樣本，在對付2種試驗細菌包括大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的殺滅率都超過99.999%，殺菌表現都突出。

75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水的殺菌及消毒效能俱佳

消委會除了比較各款殺菌消毒噴劑樣本的殺菌及消除病毒感染力效能外，測試亦以相同試驗方法和條件，按世界衞生組織建議配方製備的75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水。結果顯示，這兩種常用的消毒溶液，對付2大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌同樣達到99.999%殺菌率，抑制腺病毒感染力效能亦分別達到87.98%及99.83%。

綜合試驗結果，只有3款次氯酸樣本的殺菌及消除病毒效果，與酒精或稀釋漂白水相若，加上消毒噴劑的售價普遍較高，每瓶或每套售價由88元至798元，若以每毫升計算，則介乎約0.27元至0.99元，相比消委會於去年4月出版的消毒酒精測試報告，消毒酒精每毫升的價格只是介乎0.04元至0.5元，平均售價較便宜；故若分別用於消毒雙手和一般環境消毒用途，消毒酒精和稀釋漂白水，可算是較價廉物美的選擇。

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記者：陳曉瑩