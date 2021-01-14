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【美國疫情】俄亥俄州現2種新變種病毒株　研究人員：或在美國本土變異

健康 11:20 2021/01/14

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美國俄亥俄州發現2種新變種病毒株。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國、南非、日本都出現變種病毒。美國俄亥俄州研究人員周三（13日）表示，當地發現兩宗新冠肺炎變種病毒株，可能是最早發現源於美國的變種毒株。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）的研究人員表示，他們發現了2種新變種毒株，並且可能是在美國本土境內變異。其中之一在俄亥俄州的一名患者中發現，與英國目前最主要的變異性相同。

同場加映：病毒存活時間大不同

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另一種病毒株則在12月下旬和1月成為俄亥俄州哥倫布市的主要毒株。研究人員瓊斯（Dr. Dan Jones）指，「哥倫布病毒株」，出現3個前所未現的基因突變進化，但並非來自英國或南非病毒株的分支。

研究人員說，美國發現的本土變種毒株，像在英國首次發現的一樣，似乎更具傳染性，而最大的問題是，變種會否導致疫苗失效，但目前沒有數據顯示，這些突變會影響疫苗的效力。

研究人員尚未發表他們的完整發現，但表示即將進行未經同行評審的研究。

同場加映：【活得健康啲】漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

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記者：羅嘉欣

健康問題 疫情 美國 新冠肺炎 全球大流行

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