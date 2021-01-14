【新冠疫苗】梁子超指高危群組接種疫苗後只有輕微病徵　已能紓緩醫療壓力

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府最快下月起為市民注射新冠疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現階段沒有證據顯示有疫苗能夠防止無病徵而有傳染性的感染，認為高危群組在接種疫苗後，若只是出現輕微病徵，已能紓緩醫療系統壓力；他又指如港府限制商場提早關門，會令市民集中同一時間內購物，增加感染風險。

梁子超今早（14日）接受訪問時指出，現階段沒有證據顯示有疫苗能夠防止無病徵，但有傳染性的感染，故由個人保護角度出發較為實際，又認為在防控的重要關頭，任何安全和能夠保護高危群組、減低醫療負擔的疫苗都可以採用。

他指，現時全球疫苗供應量有限，不需介意小部分人接種疫苗後出現傷風等輕微病徵；如果高危群組接種後，只會出現輕微病徵，已可抒緩醫療系統的負擔。

至於有指港府將考慮是否提早要求商場關門，梁子超認為有關措施會對經濟民生有很大殺傷力，若再做一些極端措施，擔心會令市民忍受抗疫措施的時間縮短。他認為如果只是局部時間開門，或會令市民集中同一時間內購物，會增加感染風險，建議政府和業界協調，設人流管制。

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責任編輯：郭詩詩