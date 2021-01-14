【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐，參加跨年派對後，翌日被發現陳屍酒店浴缸，下體撕裂殘留精液，疑生前遭集體性侵，事件引來全球關注。不過，疑涉案的數名男子之後召開記者會，稱沒有涉及殺人及性侵，更有涉案男子稱自己是同性戀。該宗案件隨著驗屍報告出爐，案情竟大反轉，真實死因曝光。

▲ Christine是菲律賓航空旗下菲航快運的空姐。（xtinedacera IG）

綜合外媒報道，23歲空姐Christine，在除夕夜當晚與朋友一同入住馬尼拉一間四星級城市花園酒店開派對，但在隔天中午，她被發現陳屍在酒店房間的浴缸，身體多處瘀傷、下肢有割痕及下體撕裂殘留精液，菲律賓警方之後以強姦殺人、輪姦性侵等方向調查。

11名男子涉嫌強姦及殺人其後被落案檢控，之後僅3人被捕，但都已獲釋，因菲律賓檢察官表示，據警方提交的證據，無法證明Christine生前遭遇性侵，亦無法證明Christine被他殺，故決定將3名已拘捕的疑犯釋放。檢察官再指，即使Christine下體有精液，但無法直接證明她曾遭到性侵。

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菲律賓媒體再公佈Christine生前的閉路電視畫面，她與一名男子在房間門前激吻後，有另一片段則顯示她失去意識、雙手高舉僵直地被抬入酒店房間，畫面猶如運屍。而其中一名涉案男子是菲律賓知名女藝人的兒子，兩人接受CNN訪問時激動喊冤，聲稱自己是男同性戀者，從未與女性發生性關係。

Christine的法醫驗屍報告亦出爐，死亡證顯示，她死於主動脈瘤破裂。菲律賓媒體日前報道，這可能是因非常激烈的活動以及酒精中毒所致。

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醫生：胸主動脈瘤可急致命且難發現

中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床副教授黃鴻亮稱，心臟主動脈壁持續腫大成瘤，胸主動脈瘤可漲大至直徑逾4.5厘米或較相鄰主動脈大50%，並且持續漲大。有6成患者伴隨高血壓，惟血壓不一定較其他患者高出很多，當主動脈壁受壓持續增加，主動脈出現撕裂或破裂的機會亦趨增，當真正出現撕裂或破裂時，病人就會大量出血，最快於短短數分鐘內猝死。

不過，要察覺是否罹胸主動脈瘤並不容易，黃鴻亮表示家族遺傳非重要的病因，而95%患者根本沒有任何症狀，部分人亦僅有胸痛、氣促和咳嗽等症狀，故只能靠常規檢測發現。

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記者：羅嘉欣