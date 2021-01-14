【新冠病毒】俄羅斯女患者染疫5個月　體內發現18種變異新冠病毒

▲ 俄羅斯女患者染疫5個月，體內發現18種變異新冠病毒。

全球新冠肺炎疫情持續，俄羅斯科學上周公開一份研究報告，指一名惡性淋巴瘤女患者染疫5個月，發現她的體內存在18種不同的新冠變種病毒。

據俄媒《Russia Today》報道，47歲的惡性淋巴瘤女患者自4月開始確診染疫，直至9月仍被測出對新冠病毒呈陽性。俄羅斯科學家對此作出研究，發現該女子體內出現18種變異的新冠病毒，其中包括2種丹麥水貂變種病毒及1種英國發現的變種病毒。

免疫學家Nikolai Kryuchkov表示，免疫系統較弱的人，病毒突變機率比正常人高幾倍。所以當時正接受化療的47歲女患者也屬於這類別。

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基因工程專家Pavel Volchkov則指，該女子體內的變種病毒與英國發現的變種病毒相似，但也有其獨特性。

另一方面，俄羅斯疫苗「衞星V」研發中心負責人Alexander Gintsburg表示，俄羅斯或已出現自己的變種病毒株。

如果變種病毒已出現於英國、南非、巴西，那些俄羅斯都會有。

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責任編輯：羅嘉欣