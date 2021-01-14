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【食不安心】逾2000磅美國進口牛舌被驗出弓形蟲　孕婦感染寄生蟲可致死胎流產

食用安全 12:04 2021/01/14

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從美國進口逾2000磅的牛舌，被驗出弓形蟲。

台灣一批從美國進口的牛舌，被驗出受寄生蟲「弓形蟲」（又名「弓蟲」）感染，貨物總重1040公斤。食品藥物管理署（食藥署）指，歷年未見從牛舌驗出寄生蟲，為首見案例，將全數銷毀或退運貨物。

綜合台媒報道，涉事貨品為「TREX冷藏牛舌」。食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受台媒訪問時稱，這批貨物是在做瘋牛症風險物貨檢查時，確認是否摻有扁桃腺時，被發現受到弓形蟲感染。

陳慶裕又指，在歷年發布過的不合格名單中，幾乎未見過美國牛舌驗出寄生蟲，這次美國牛舌驗出受弓形蟲感染，是近年首例。而這批總重1040公斤的牛舌已在入境時被攔下，並未流入市場。

4成機率經胎盤傳染給胎兒

據台灣衛生福利部疾病管理署，弓形蟲感染症是由弓蟲感染所引起的疾病，而弓形蟲是一種寄生在細胞內的原蟲，大部分溫血動物可受感染，而以貓科動物為最終宿主。

人體若受弓形蟲感染，只要免疫功能正常，通常不會出現症狀。但若懷孕婦女在沒有抗體的情況下受感染，約4成機率弓形蟲會經胎盤傳染給胎兒，懷孕初期的婦女可致流產或死胎。

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責任編輯：羅嘉欣

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