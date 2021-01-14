【娛圈秘聞】自爆跟胡杏兒曾遭苑瓊丹欺負　葉璇一個理由終跟苑仔再合作

▲ 葉璇新人時期遭苑瓊丹欺負。

一向言行出位的「話題女王」葉璇，近日在內地節目《辣媽學院》中大爆新人時期遭前輩苑瓊丹欺負，直到多年後葉璇才明白箇中原因，成為她往後演戲的養分。

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被前輩欺負

葉璇在節目中表示：「我和胡杏兒拍《衝上雲霄》住在一起，她問我入行時有沒有被哪個前輩欺負，我回答有一個，她說我也有一個，之後我們同時說出名字，那就是苑瓊丹，石榴姐姐。兩個人一起說她怎麼不好，欺負我們對我們很嚴苛，一遍一遍叫我們演。」

▲ 胡杏兒是葉璇昔日好姊妹。（微博圖片）

後來葉璇才明白苑瓊丹的苦心：「但是十多年後，我自己（可以）做戲的時候，拍《紫釵奇緣》時，我專門請苑瓊丹來演女主角。因為我後來明白，沒有她的嚴苛，我就不會成長，第一次演《封神榜》，她演我的奶奶，小時候以為別人欺負自己，把戲份刪除，拉你一遍一遍的演，其實是自己的層次不夠。」

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現在葉璇心中，苑瓊丹是演戲路上的貴人：「像我們現在也會遇到這樣的情況，演得差的然後覺得我教她是不對，會有這樣的情況，看她自己的造化，將來她成為女一會明白的，像我後來很感激苑瓊丹。」

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行出位成話題女王

主力在內地發展的葉璇，暗爆不少娛圈藝人的秘聞。例如昔日好姊妹胡杏兒曾是陳冠希粉絲、內地小生肖戰是被粉絲硬捧出來，甚至暗示身邊有位天王級人物坐過監後痛改前非，疑把古天樂無辜拖落水，引來網民反感。

▲ 主力在內地發展的葉璇。（微博圖片）

有節目現場觀眾在網上爆料指，葉璇與何潔要選擇貨品用作直播推銷，兩女碰巧選中同一款又不願相讓，於是便開展了爭執，爭論到一個地步，葉璇忍不住向何潔揮拳，何潔出手回敬，兩女在現場打起上來，最後需要由工作人員上前調停。

同場加映：黃智雯專訪

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