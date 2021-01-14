  • 18°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】自爆跟胡杏兒曾遭苑瓊丹欺負　葉璇一個理由終跟苑仔再合作

娛樂 12:11 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

葉璇新人時期遭苑瓊丹欺負。

一向言行出位的「話題女王」葉璇，近日在內地節目《辣媽學院》中大爆新人時期遭前輩苑瓊丹欺負，直到多年後葉璇才明白箇中原因，成為她往後演戲的養分。

【惜食先鋒】拒做大嘥鬼食隔離枱剩菜惹爭議　葉璇：有很多地方的人連飯都沒吃飽

被前輩欺負

葉璇在節目中表示：「我和胡杏兒拍《衝上雲霄》住在一起，她問我入行時有沒有被哪個前輩欺負，我回答有一個，她說我也有一個，之後我們同時說出名字，那就是苑瓊丹，石榴姐姐。兩個人一起說她怎麼不好，欺負我們對我們很嚴苛，一遍一遍叫我們演。」

胡杏兒是葉璇昔日好姊妹。（微博圖片）

後來葉璇才明白苑瓊丹的苦心：「但是十多年後，我自己（可以）做戲的時候，拍《紫釵奇緣》時，我專門請苑瓊丹來演女主角。因為我後來明白，沒有她的嚴苛，我就不會成長，第一次演《封神榜》，她演我的奶奶，小時候以為別人欺負自己，把戲份刪除，拉你一遍一遍的演，其實是自己的層次不夠。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

現在葉璇心中，苑瓊丹是演戲路上的貴人：「像我們現在也會遇到這樣的情況，演得差的然後覺得我教她是不對，會有這樣的情況，看她自己的造化，將來她成為女一會明白的，像我後來很感激苑瓊丹。」

【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連

行出位成話題女王

主力在內地發展的葉璇，暗爆不少娛圈藝人的秘聞。例如昔日好姊妹胡杏兒曾是陳冠希粉絲、內地小生肖戰是被粉絲硬捧出來，甚至暗示身邊有位天王級人物坐過監後痛改前非，疑把古天樂無辜拖落水，引來網民反感。

主力在內地發展的葉璇。（微博圖片）

有節目現場觀眾在網上爆料指，葉璇與何潔要選擇貨品用作直播推銷，兩女碰巧選中同一款又不願相讓，於是便開展了爭執，爭論到一個地步，葉璇忍不住向何潔揮拳，何潔出手回敬，兩女在現場打起上來，最後需要由工作人員上前調停。

同場加映：黃智雯專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【武漢肺炎】葉璇拍內地真人騷被逼食竹鼠　葉璇：不食就被責耍大牌
10:02 2020/01/23
【武漢肺炎】葉璇拍內地真人騷被逼食竹鼠　葉璇：不食就被責耍大牌
【不婚主義】葉璇飲水思源對大台無怨恨　享受拍拖不渴望結婚：婚姻可存多久？
17:33 2020/01/15
【不婚主義】葉璇飲水思源對大台無怨恨　享受拍拖不渴望結婚：婚姻可存多久？
【蝗蟲來襲】內地有網民稱要把壓境蝗蟲吃光　葉璇呼籲：這個絕不能吃
12:05 2020/02/19
【蝗蟲來襲】內地有網民稱要把壓境蝗蟲吃光　葉璇呼籲：這個絕不能吃
【亞洲百美】亞太區百大俊男美女2020　最帥男星曾被葉璇暗踩
17:40 2020/11/08
【亞洲百美】亞太區百大俊男美女2020　最帥男星曾被葉璇暗踩
【奮鬥吧主播】傳葉璇錄節目拳揮打拍檔何潔　網民翻舊帳二人疑早有私怨
11:30 2020/10/26
【奮鬥吧主播】傳葉璇錄節目拳揮打拍檔何潔　網民翻舊帳二人疑早有私怨
娛樂人物職業 葉璇 胡杏兒 苑瓊丹 黃智雯 陳冠希 古天樂 電視劇 演員 電視台

最高瀏覽

【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
14:40 2021/01/13
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承