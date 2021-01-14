【藍帶媽媽】蔣怡在家抗疫日煮三餐Keep住119磅　每朝給子女吃一種食物增免疫力

▲ 過去一年留家的日子，蔣怡最辛苦是每天要煮3餐給家人吃，由起床到晚飯，整天都是站著，不用keep fit也一樣瘦。

新冠肺炎疫情持續至新一年，各位家長仍然要與子女在家困獸鬥。育有一女一子的蔣怡，因為曾在藍帶學藝，今天又到中華廚藝學院進修，對飲食要求高。過去一年留家的日子，蔣怡最辛苦是每天要煮3餐給家人吃，由起床到晚飯，整天都是站著，結果不用keep fit，相比做模特兒的時候還要瘦，5呎10吋半高，只有119磅，羡煞旁人。

蔣怡自言自己好picky（挑剔），不美味的食物不會放入口，她也希望訓練小朋友有這樣的味覺，知道甚麼是好吃甚麼是不好吃。「不一定要貴嘢、大魚大肉，只要食材新鮮及多元化。」因此他們很少出外吃飯，覺得外面的東西不可口。

▲ 蔣怡希望小朋友能夠獨立一點，以及和她親近一點，因此吃飯的時候，不用工人姐姐餵，要小朋友自己吃。

為了小朋友有營養，蔣怡每餐一定會有肉、有菜、有魚，還會每兩日煲一次湯，魚、雞、肉湯輪流上場。「中式湯對身體有益，特別是魚湯，他們最喜歡飲，一日便飲晒。」

飲奶食雞蛋少感冒

蔣怡覺得小朋友最重要是在發育時期，吸收足夠的蛋白質、飲食均衡及多做運動。

我小時候早上飲奶、食雞蛋，餐餐食很多肉，是食肉獸，也會食菜，所以身體好好。生小朋友前很少病，連醫生診所在哪裏都不知道，現在才多了傷風感冒。

因此，今天2歲的仔仔Skye，只喜吃白飯，她也不會強迫他吃很多東西。

我只需要他早上食2隻雞蛋、一日飲幾枝奶，那蛋白質已很足夠。他又喜歡食生果，如果午餐晚餐，他只食白飯及飲湯，我都不會強迫他。

▲ 育有一女一子的蔣怡，因為曾在藍帶學藝，今天又到中華廚藝學院進修，對飲食要求高。（取自fb）

其實，7歲的女兒Uma就是個樣辦，很少病痛，在幼稚園3年只請過半天假，感冒也很少，就算發燒只是睡一天就沒事了。「她很好動，現在上Zoom堂，5分鐘break，她都會走去跳彈床，跟住再上堂。」最令蔣怡感到驚訝，是仔仔可以一邊踢波一邊跑半小時也沒有問題，精力旺盛，所以她會繼續讓他們飲牛奶，她自己也是飲奶飲到大學畢業。

但小朋友難免會喜歡吃零食。「我不是虎媽，也會讓他們在正餐之間吃一次零食，通常是自己整的曲奇，或者生果。」其實，蔣怡自己極之喜歡吃零食，如薯片、朱古力、粟米條等等，但為了以身作則，只能偷偷地吃。「囡囡知道薯片、汽水這些零食，只是周末才可以吃，因此有時她見到，也會說今天不是星期日，所以不可以食。」

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女兒節奏快兒子亂發脾氣

當一對仔女性格各異，照顧上就不容易了。「囡囡很聽我話，很易教，但就好動，所有東西都好快。」Uma每5分鐘就可做完一樣東西，這回話玩砌圖，砌圖都未拿出來，又說要去跳彈床，之後又改變主意話玩公仔。

我不是一個節奏快的人，所以湊她時就好辛苦。現在我會教她除了快，也可以花多些時間做得好一點。

至於Skye，小小年紀就很懂得逗人開心，因此所有人都寵他。

現在他知道自己的優勢，就會亂發脾氣，最喜歡食飯時扭計，我就會罰他去Naughty Corner，直至不喊為止。

因為Skye年紀小，蔣怡覺得和他講道理也無意思，而且她剛煮完飯，實在無精力氹他，只要他不再哭，不再鬧別扭，就算他不吃飯也無問題。

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希望小朋友善良與感恩

蔣怡希望兩個小朋友能吸收他們夫婦的價值觀：喜歡大自然、環保、不太追求物質。

我們是見到蟻不會殺死，見到流浪貓又會接回家養的人，因此希望他們善良、有同理心，就算長大做甚麼職業也無所謂。

小朋友懂得感恩也很重要，一個聖誕節，他們就日日收到很多禮物，但蔣怡會告訴他們這不是理所當然。「不是因為你可愛，別人就要滿足你的要求。像朋友來我家吃飯帶禮物給你，可能是因為知道我要煮飯給大家吃好辛苦，才會買禮物給你。」

因此，蔣怡常教子女要說多謝。像疫情前她會經常帶囡囡去街市，很多哥哥姐姐會請Uma吃東西。

我就會和她說，如果我們整了曲奇，又或者萬聖節收到很多糖果，可以帶給哥哥姐姐食，不要樣樣都take it for granted，要感恩！

記者：何小雲

場地提供：香港康得思酒店