【勁歌金曲2020】《降魔的2.0》插曲vs《飛虎之雷霆激戰》主題曲　胡鴻鈞莫文蔚齊爭金曲金獎

▲ 胡鴻鈞與莫文蔚將會爭奪《勁歌金曲頒獎典禮2020》的「金曲金獎」。

TVB將於1月17日舉行《勁歌金曲頒獎典禮2020》，當的「金曲金獎」向來都備受關注。剛於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得「最受歡迎電視歌曲」的胡鴻鈞（Hubert），有望憑《降魔的2.0》插曲《凡人不懂愛》與莫文蔚主唱的《飛虎之雷霆激戰》的主題曲《呼吸有害》爭奪「金曲金獎」。

過去10年的勁歌頒獎禮中，只有2014年、2015年及2019年由劇集歌曲贏得「金曲金獎」，分別為吳若希的《越難越愛》、吳若希的《眼淚的秘密》，以及周柏豪的《讓愛高飛》。

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▲ （取自IG）

今年，劇集《降魔的2.0》承接上集的氣勢，繼續受觀眾熱捧。

由Hubert主唱的劇集插曲《凡人不懂愛》成功入屋，並於今屆台慶頒獎禮上贏得「最受歡迎電視歌曲」，呼聲甚高。

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▲ （取自IG）

Karen主唱的《呼吸有害》為今年的大熱作品，年頭才於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，氣勢一時無兩。

不過，《呼吸有害》卻未有入圍台慶頒獎禮「最受歡迎電視歌曲」的最後三甲，因而未知Karen能否繼《叱咤頒獎禮》後再下一城。

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