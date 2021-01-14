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【暖心外賣】9歲癌童住院叫外賣推化療機器取餐 暖心外賣員堅持請客不收錢

親子 13:11 2021/01/14

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台灣一名9歲患癌男童住院時叫外賣，外賣員堅持請客不收錢。

天氣冷但人情暖，台灣一名9歲男童，因患上白血病，每月都要住院治療。他的姨姨日前在Facebook群組「爆料公社」中發文，指他們晚上利用外送平台叫外賣，外賣員不但把晚餐送上樓，還堅持不收錢，令兩人感到窩心。

男童姨姨在網上發文感謝暖心外賣員。（來源：Facebook群組「爆料公社」）

姨姨提到，受疫情影響，外賣員進入醫院樓層手續繁複，要量體溫、填寫資料及核對證件，但那位外賣員沒有嫌麻煩，願意把外賣送上來。姨姨指當外賣員走進病房，看到男童推着化療藥劑機器走過來取餐，堅持不收錢，表明請他們吃。兩人非常感動，男童覺得「哥哥這樣非常帥」，姨姨也表示這貼心舉動令他們在寒冷冬天感受到溫暖。

姨姨續指，其實很多住院的病人，不方便離開自己的樓層，像是照顧年幼嬰兒的父母、獨自住院的長者、骨科病人等……外賣員若願意幫忙送上樓，病人和家屬都會非常感激。

帖文引來網民討論，不少網民讚揚外賣員的暖心舉動，指他是「寒冬裏的暖流」、「好感動，善心會有好報」、「好人一生平安」、「真的人間處處有溫暖」；亦有不少網民祝願男童早日康復。有外賣員留言指自己沒辦法請客人吃，但遇到住院病人的話，會幫忙送上樓。

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責任編輯︰王明芳

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