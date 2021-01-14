申訴署展開主動調查　審研食環署防治鼠患工作成效

▲ 申訴專員公署展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（14日）宣布展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效。



現時全港公眾地方的防鼠及滅鼠工作，由食環署轄下防治蟲鼠隊負責。防治蟲鼠隊主要工作，包括進行鼠患參考指數調查、巡查有潛在鼠患問題的地方，例如後巷及非法棄置垃圾黑點，採取適當防治措施。該署亦會為其他管理公共場地及處所的政府部門，提供防治鼠患的培訓及技術支援。



然而趙慧賢稱，社會上有意見認為食環署滅鼠工作成效不彰；亦有意見認為該署的鼠患參考指數調查未能反映真實情況，令人以為鼠患情況不嚴重。



趙慧賢表示，鼠患不單造成環境滋擾，影響市民日常生活，更可傳播多種嚴重疾病。她留意到不同媒體都有報道，去年多個食環署街市都出現過很嚴重的鼠患問題；同時，本港自2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，截至去年12月已累計錄得10多宗確診個案，情況令人關注。有鑑於此，她決定展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效，並在有需要時提出改善建議。

另外申訴專員公署也展開另一個主動調查，審研政府對外傭宿舍的規管。署方稱，本港目前並無專門的法例規管外傭宿舍，相關政府部門亦沒有制訂巡查外傭宿舍機制，以查證宿舍的防火、建築安全等設施是否合規。

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責任編輯：吳卓峰