  • 18°C
香港時間 : 2021114日 (週四) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

申訴署展開主動調查　審研食環署防治鼠患工作成效

社會 11:48 2021/01/14

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

申訴專員公署展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（14日）宣布展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效。

現時全港公眾地方的防鼠及滅鼠工作，由食環署轄下防治蟲鼠隊負責。防治蟲鼠隊主要工作，包括進行鼠患參考指數調查、巡查有潛在鼠患問題的地方，例如後巷及非法棄置垃圾黑點，採取適當防治措施。該署亦會為其他管理公共場地及處所的政府部門，提供防治鼠患的培訓及技術支援。

然而趙慧賢稱，社會上有意見認為食環署滅鼠工作成效不彰；亦有意見認為該署的鼠患參考指數調查未能反映真實情況，令人以為鼠患情況不嚴重。

趙慧賢表示，鼠患不單造成環境滋擾，影響市民日常生活，更可傳播多種嚴重疾病。她留意到不同媒體都有報道，去年多個食環署街市都出現過很嚴重的鼠患問題；同時，本港自2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，截至去年12月已累計錄得10多宗確診個案，情況令人關注。有鑑於此，她決定展開主動調查，審研食環署執行防治鼠患工作的成效，並在有需要時提出改善建議。

另外申訴專員公署也展開另一個主動調查，審研政府對外傭宿舍的規管。署方稱，本港目前並無專門的法例規管外傭宿舍，相關政府部門亦沒有制訂巡查外傭宿舍機制，以查證宿舍的防火、建築安全等設施是否合規。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

影星甄子丹獲委任為「香港消防處國際形象大使」　將破天荒為消防處獻唱
今日 11:19
影星甄子丹獲委任為「香港消防處國際形象大使」　將破天荒為消防處獻唱
律師黃國桐及另有10人被國安處拘捕　涉嫌「協助罪犯」
今日 10:45
律師黃國桐及另有10人被國安處拘捕　涉嫌「協助罪犯」
【新冠疫苗】梁子超指高危群組接種疫苗後只有輕微病徵　已能紓緩醫療壓力
今日 11:19
【新冠疫苗】梁子超指高危群組接種疫苗後只有輕微病徵　已能紓緩醫療壓力
滅鼠 大鼠戊型肝炎

最高瀏覽

【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
11:00 2021/01/13
【戰友不再】多謝YoYo而不是多謝太太照顧女兒 鄧藹霖：功用跟茶水間阿姐無異
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
14:40 2021/01/13
【亂倫誕女】17歲雙胞胎姊弟禁忌相戀誕一女 父母怒轟斷絕關係趕出家門
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承
14:11 2021/01/13
【視如己出】劉嘉玲曬全家福7旬媽媽有貴氣　傳億萬財產由餅印學霸姪仔繼承