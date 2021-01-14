【恐怖虐兒】16月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂　養母認暴力致骨折被加控謀殺罪

▲ 南韓16個月大女嬰疑遭養父母虐待致死，全身多處骨折腸胃爆裂，養母向律師承認曾暴力對待女嬰。

韓國發生一宗震驚社會的養父母虐兒案，有韓媒體揭發16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）涉嫌被養父母虐死，經檢查後發現全身骨折、腸胃爆裂及腹腔充滿積血，引起大眾憤怒。養母及後被警方拘捕，韓國地方法院本月13日審理案件，檢查官向法庭申請加控張姓養母謀殺罪，其養父則被控虐兒及疏忽照顧罪名。

綜合韓國媒體報道，南韓SBS電視台節目《想知道真相》本月2日揭發16個月大的女童「鄭仁」（정인，音譯）在領養期間，疑似被張姓養父母虐待致死，養母其後被警方羈押起訴。韓國地方法院昨日（13日）審理案件，原本被控虐待兒童致死及遺棄兒童等罪名，檢察官質疑養母有意圖，或可能意識到女嬰因虐待致死，與法醫商討後重新評估，決定加控養母謀殺罪。

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檢查官認為養母行為構成謀殺罪

檢查官表示，根據4名法醫專家的報告顯示，死者鄭仁的背部因大範圍地受到強大的外力衝擊，導致腹部多個臟器及胰腺破裂，腹腔內更大出血。法醫指，死者鄭仁的腹部約出血600毫升。檢察官認為被告知道暴力行為或會導致女嬰死亡，仍對女嬰施加暴力，構成謀殺罪。

養母承認曾暴力對待女嬰或會致骨折

養母的代表律師否認所有虐待、謀殺兒童罪及故意傷害女嬰。惟承認張姓養母曾以暴力行為對待女嬰，養母曾向律師解釋，「事發當日鄭仁和大女兒在沙發上玩，不小心跌落」；有時鄭仁哭鬧會忍不住地大力搖晃她，過去有一次因自己手術後胸口痛，才失手摔下鄭仁，她主張絕無虐待。養母曾想律師表示，

曾掉下、推、搖對待女嬰，或會導致骨折。

被告代表律師強調，在跌倒推打與死亡之間可能存在關係，但否認被告張某故意傷害女嬰。

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女嬰曾有3次機會逃離死亡

年僅16個月的可愛女嬰鄭仁在7個月大時被張姓養父母領養，及後身體多處有不明瘀傷及骨折，鄭仁曾有3次逃離死亡的機會。當時，曾有幼稚園老師、養父母的朋友及兒科醫生報警指養母虐待兒童，惟最後因為證據不足，警方亦相信養父所指，鄭仁身上的瘀傷是因按摩及皮膚發炎造成，最後以無嫌疑結案。鄭仁最終在去年10月13日被送院救治不果死亡。

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責任編輯︰王明芳