【勁歌金曲2020】吳若希專心湊B不再跟「宿敵」爭獎　3位黑馬挑戰菊梓喬女歌星大獎

▲ 吳若希與HANA菊梓喬一向是勁歌女歌手獎的大熱。

TVB年度盛事《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》將於本周日（17日）在電視城舉行，屆時將頒發一眾歌手過去一年的「成績表」。今年「歌后」之爭就加入首次以星夢歌手身份出席的連詩雅及JW王灝兒，大戰「星夢一姐」HANA菊梓喬及吳若希。

▲ 吳若希專注湊B。（Instagram圖片）

吳若希專心湊B HANA三連霸有望

吳若希與HANA一向被指不是太老友，過去兩年也曾為爭獎做「最受歡迎女歌星」而被傳不和。而且吳若希更經常語出驚人，試過講出口指「造俾佢（HANA）都應該」，之後又在HANA奪獎後大笑，令不和再升級。

不過，2020年，吳若希就宣布懷上二胎，並於年底誕下細仔Kylian，專心留家湊女湊仔的吳若希亦已甚少出門，她更一早揚言不會出席《勁歌總選2020》，繼當年生女後再次缺席頒獎禮。

【叱咤樂壇頒獎禮】許廷鏗灑淚奪男歌手金獎 入行11年Alfred：對香港樂壇仲有期望

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

由於一向有傳頒獎禮是歌手不出席便無獎，故今年吳若希即使有4首歌入圍，或者都未必能奪得金曲，女歌手獎機會更是很渺茫。

相反，HANA菊梓喬一直事業為重，今次總選更有7首歌曲入圍爭金曲，絕對有機會像去年一樣成為大贏家。

HANA先後在2018年及2019年總選中拿下「最受歡迎女歌星」的獎項，獲封為「星夢一姐」。今年少了吳若希作強勁對手，似乎3連霸有望。

【不能放手】菊梓喬外剛內柔逆光飛翔 HANA鋼鐵有淚：我已經冇嘢可以輸

▲ HANA菊梓喬專注事業。（Instagram圖片）

莫文蔚 Shiga JW成潛在對手

不過，今年亦有兩位人氣高企的女歌手加盟星夢，分別是連詩雅及JW王灝兒。

連詩雅在劇集《那些我愛過的人》中演方書文醫生一角形象討好，已獲不少觀眾及粉絲追捧，其為該劇主唱的主題曲《小謊言》更打入《萬千星輝頒獎典禮2020》的「最受歡迎劇集歌曲」最後3強。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【叱咤樂壇頒獎禮】21歲奪我最喜愛男歌手獎 姜濤坦言仍有不足：會用作品去保護粉絲

JW王灝兒就因較遲加入星夢，首發歌曲是為劇集《燕雲台》唱主題曲《誰人在身邊》，由於仍是較新的歌曲，所以JW在TVB的表現還需留待今年觀察。

另外，「最受歡迎女歌星」的提名名單還有莫文蔚，她去年憑一首《呼吸有害》熱爆全城，更於早前的《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，成為5台冠軍歌。

她更罕有露面叱咤頒獎禮獻唱，故若她也抽空到場參與勁歌總選，再次奪獎也未必無可能！

同場加映：鄧麗欣專訪