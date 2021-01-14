【非常男友】不滿男友沉迷睇穿搭LookBook片　女友被嫌身材差鬧爆︰佢叫我學人哋

▲ 韓國和台灣帶起了「穿搭LookBook」影片潮流，不少影片有過百萬點擊。

韓國及台灣網絡帶起一股「穿搭LookBook」影片潮流，以「一鏡到底」手法拍攝，一班身材驕人的美女YouTuber僅穿內衣褲，不斷換衫又穿又脫，當鏡頭是鏡子擺甫士曬身材，吸納大批觀眾。有港女不滿男友沉迷睇LookBook片，更大讚好正，港女慘被男友嫌棄身材，在網上訴苦。

該名港女在網上討論區「Dcard」發文表示，雖然YouTuber如此大膽在鏡頭前換衫，但部分人襯衫幾靚，所以自己間中有睇，豈料被男友發現後，他就幾乎每日公然搜尋去睇，還大讚這些YouTuber「好正、著得好靚、身材好好」，批評女友肚腩大脾多肉，「佢叫我學下人哋」。

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她續稱男友沉迷的程度誇張，有晚深夜他突然起身，看著這些影片自瀆，「有種見住佢睇A片嘅感覺」，港女質問男友，他解釋是正常反應，但港女的內心感到不舒服，故上網問網民意見。

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網民︰bikini睇得內衣唔得？

網民認為睇穿搭LookBook片本身無問題，「男人鍾意睇呢啲好正常」、「點解著bikini就可以比人睇，著bra同底褲就唔得」，但他拿片中YouTuber與女友比較就有問題，「分唔到片同現實呢下真係出事」。

有網民又認為，睇穿搭LookBook片來解決性需要比較誇張，不如直接看成人影片。不過有人解釋這是男人的天性，拍拖、結婚後都會做，「所以都唔知同唔同女友坦白講呢啲嘢好」。

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責任編輯︰王明芳